El sándwich coreano aterriza en Las Palmas de Gran Canaria: la cafetería que invita a tomar un respiro con tarta casera y café de especialidad

El estrés de las ciudades puede llegar a ser tan absorbente que, en ocasiones, se contagia a los hábitos alimentarios. Por eso existen pequeños rincones en Las Palmas de Gran Canaria que invitan a tomarse un respiro y comer con calma, sin prisas, para hacer que cada bocado sea una experiencia agradable. Esa es la ambición de Momentos Brunch & Coffee, una cafetería ubicada en el número 141 de la avenida Escaleritas que acaba de incorporar los sándwiches coreanos a su deliciosa oferta de tostas, bocadillos y cruapanes. Pero sus ganas de innovar no acaban ahí: un año y medio después de que abriese sus puertas, se prepara para estrenar su primera Coffee Party con música en directo.

Detrás de todo el montaje, haciendo un poco de todo, se encuentra Mónica Umpiérrez. Su sueño siempre fue montar una cafetería, lo que se convirtió en una realidad y sigue siendo posible gracias al empeño y el apoyo que recibe por parte de su familia. Todos están implicados en el local: el espacio fue íntegramente reformado por su padre, Juan, mientras que las ideas culinarias vienen de su hermano, Jesús, y su madre, Paqui, tiene el importante rol de preparar unas variadas tartas de queso muy cremosas que no dejan de incorporar nuevos sabores.

Mónica Umpiérrez, en el local de Momentos Brunch & Coffee / José Pérez Curbelo / J.PEREZ CURBELO

Tartas de queso caseras y tostas de masa madre

"Nutella, pistacho, kinder bueno, galleta de higo, lotus, pantera rosa, frutas... Variamos según lo que se nos ocurra y también aceptamos peticiones", desgrana Mónica. Además, su hermana y su cuñada también hacen algunas aportaciones cuando es necesario, reflejando el carácter familiar del negocio. "Es un sueño hecho realidad. Siempre he querido tener una cafetería donde puedas venir a disfrutar del momento, nunca mejor dicho. Hay chicas que vienen aquí con su libro, están un ratito, se toman su matcha o su café. No es una cafetería para ir corriendo", añade.

Por ese motivo, cada uno de los platos está hecho para disfrutarlo con calma. De su carta de salados destacan los cruapanes, una especie de saquitos de pan con distintos rellenos hechos a partir de masa de cruasán, además de las tostas de masa madre. A ello se suman algunas hamburguesas, los chapatines y los sándwiches, también hechos con pan de masa madre.

El sándwich de estilo coreano

Uno de los sándwiches más exitosos es el broflow, que lleva masa de pollo, queso cheddar, cebolla roja caramelizada y un toque de salsa de miel y mostaza. Pero hace apenas dos semanas que han añadido un sándwich de estilo coreano que ya se ha hecho su propio hueco entre la clientela.

Su sabor se debe a la carne de cerdo mechada con salsa barbacoa y "una salsita especial" que tiene cierto toque anaranjado, entre otros ingredientes. "Mucha gente viene preguntando por ellos. Llevamos poquito, pero creo que va a tener bastante éxito", reflexiona Mónica.

Café de especialidad y bebidas frescas para el verano

Las bebidas no se quedan atrás: el café de especialidad ocupa un lugar central en la cafetería, aunque el calor del verano ha dado un rol cada vez más importante a su oferta de batidos y frappés. La gran protagonista en la línea de los dulces es, sin duda, la tarta de queso, a la que también se pueden añadir diversos toppings.

Asimismo, disponen de berlinas rellenas, gofres, cruasanes dulces, rolls de canela y tortitas con múltiples aderezos. En cualquier caso, siempre hay que prestar atención a sus vitrinas, ya que nunca se sabe cuándo van a traer algo nuevo para los paladares más dulces: "Todo está elegido con mucha delicadeza".

La primera 'coffee party'

Para poner la guinda a la cafetería, el próximo sábado 11 de julio comenzarán con sus Coffee Party, una iniciativa que pretende animar a sus clientes a tomarse un buen desayuno mientras pasan un buen rato con música en directo.

Para esta primera ocasión, la DJ Carla Cías será la encargada de amenizar la jornada. "Nosotros no paramos. Estamos siempre innovando y probando cosas nuevas", asegura Mónica, ejemplificándolo con una de las bebidas que más gustan: un café de especialidad con crema de pistacho y pistacho granulado.