Dos senderistas franceses quedan atrapados en una ladera del Puerto de Las Palmas
Los excursionistas llamaron al 112 Canarias al no poder continuar el descenso y fueron auxiliados
Dos senderistas franceses fueron rescatados tras quedar bloqueados en una ladera del Puerto de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, después de pedir ayuda al 112 Canarias al verse incapaces de continuar por sus propios medios.
La intervención terminó sin heridos. Gracias a la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Portuaria de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ambos pudieron descender con seguridad y sin sufrir daños.
El incidente se produjo cuando los dos senderistas quedaron en una zona de difícil salida dentro del entorno del Puerto de Las Palmas. Al comprobar que no podían seguir avanzando ni regresar con garantías, contactaron con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias.
La llamada permitió activar a los recursos de seguridad necesarios para localizar a los afectados y organizar el descenso de forma segura.
La colaboración que evitó daños personales
En el rescate participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria de Las Palmas, cuya coordinación permitió asistir a los senderistas y guiarlos fuera de la ladera.
Ambos fueron rescatados sin sufrir daños, por lo que la actuación se cerró sin consecuencias personales.
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