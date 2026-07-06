La Asociación de Empresarios de León y Castillo se renueva para llegar a más socios y clientes en la zona centro de Las Palmas de Gran Canaria

La asociación de empresarios de la zona comercial abierta León y Castillo-Arenales (Aeleyca) presentó este lunes su nueva imagen corporativa en la Cámara de Comercio de Gran Canaria con el objetivo de ganar visibilidad y consolidarse como un área comercial de referencia en la zona centro de Las Palmas de Gran Canaria.

El presidente del colectivo, Héctor Calderín, destacó que el cambio obedece al crecimiento que la zona ha experimentado en los últimos años. "Empezamos siendo un pequeño grupo de empresarios de León y Castillo que se unió poco antes de la pandemia porque esta zona estaba abandonada". Calderín añadió que tras seis años la zona comercial se ha ampliado "tanto a negocios de León y Castillo como de Luis Doreste Silva y Tomás Morales".

Resaltó también el valor que tiene el área que representa y donde la asociación suma ya casi 50 establecimientos. "Estamos en el centro de la ciudad donde están todos los organismos oficiales, desde el Ayuntamiento, el Cabildo y cámaras comerciales, por eso queremos acercarnos a todas las empresas que hay aquí y seguir creciendo".

Desde la izquierda: Héctor Calderón, presidente de Aeleyca; Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico,cio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria; Ramón Redondo, director del Departamento de Comercio Interior y Empleo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria; Antonio Rebollo, gerente de Aeleyca. / Aeleyca

Por su parte, el director de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Ramón Redondo, resaltó que la nueva imagen se enmarca dentro del programa de dinamización de zonas comerciales abiertas y parques empresariales impulsado y financiado por el Cabildo insular.

26 nuevos proyectos en la Isla

"El objetivo desde la Cámara de Comercio es trabajar en la parte de activación, que el comercio reciba nuevos clientes, se hagan nuevas actividades y se venda más". Redondo añadió que la iniciativa se extiende a otros 26 proyectos más en otras zonas comerciales de la Isla, que suman un total de 300.000 euros.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, hizo hincapié durante la presentación de la nueva imagen corporartiva que el plan de modernización de la institución insular tiene en cuenta las necesidades que han expresado tanto las propias zonas comerciales y como los ayuntamientos. "La iniciativa de hoy nace de eso, de una necesidad de rebranding que busca poner en valor la zona, tanto en la parte comercial como en la hostelería que también tiene".

Aeleyca se constituyó en 2020 para revitalizar el comercio local y reforzar su posición frente a otros zonas comerciales. Entre sus retos figura aun conseguir un plan director. "Queremos llegar a unir las zonas comerciales de Triana y Mesa y López, la nuestra es multisectorial porque no solo tenemos comercios, sino también restauración y organismos institucionales", concluyó.