Más aparcamientos y accesibilidad: Las Palmas de Gran Canaria avanza en las expropiaciones en los Riscos de San Nicolás y San Roque

Los Riscos de Las Palmas de Gran Canaria han tenido un déficit histórico de infraestructuras. El Ayuntamiento capitalino ha aprobado tres expropiaciones nuevas en San Nicolás y San Roque con el propósito de avanzar en la puesta en marcha de los planes especiales de ambos barrios, aprobados de manera definitiva en 2023. La intención de estas compras de suelo será crear aparcamientos y espacios libres, además de la mejora de la movilidad peatonal y la accesibilidad. El Consistorio ha venido en los dos últimos años acelerando la adquisición de parcelas en estas zonas.

Dos de las tres parcelas cuyo proceso de expropiación forzosa ha iniciado el Ayuntamiento capitalino se encuentran en el barrio de San Roque. Concretamente, el Consistorio va a comprar un solar de 307 metros cuadrados en el número 41 de la calle Farnesio por 102.354 euros. El plan especial contempla entre las calles Farnesio y Fama -situada a una cota superior- un gran aparcamiento. Se trata de un terreno de grandes dimensiones que supera los 1.200 metros cuadrados y que abarca un trozo de ladera sin urbanizar entre los números 35 y 41 de Farnesio.

Mirador con vistas al Guiniguada

La idea será construir un edificio de aparcamientos aprovechando el desnivel de la ladera. La cubierta estará distribuida en varias plataformas escalonadas con espacios libres que puedan servir como mirador con vistas al barranco Guiniguada. Esta nueva dotación podrá tener acceso a través de los números 35 y 37. Se trata de dos viviendas de principios del siglo XX que están protegidas, una de ellas acogió al antiguo Club Deportivo San Roque. La intención del Ayuntamiento será adquirir ambas para convertirlas en un espacio de uso dotacional-comunitario.

Vista del solar que han comprado en la calle Caramillo. / LP/DLP

Por otro lado, el Ayuntamiento capitalino también ha aprobado en San Roque la compra de un solar sin edificar de 106,5 metros cuadrados en el número 1 de la calle Caramillo por 32.270 euros. Se trata de un espacio sin edificar en el arranque de la calle. El plan especial recoge la creación de un espacio libre con escaleras y rampas que permitan crear un acceso universal entre esta vía y la calle Nueva a través del callejón de Pasacote, donde ya existe una pequeña plazoleta. Actualmente, tan solo existe una pequeña escalera que da acceso a las casas colindantes.

Risco de San Nicolás

La tercera parcela que ha adquirido el Ayuntamiento capitalino se encuentra en el Risco de San Nicolás. En este caso, se trata de un solar en el número 3 de la calle Rosal por 27.198 euros. La parcela mide 126 metros cuadrados y está ocupada por una casa antigua del siglo XIX que se encuentra en ruinas. La idea será en este caso aprovechar la parcela junto a otras contiguas para crear un aparcamiento, tal y como recoge el plan especial del barrio, aprobado a principios de 2023.

Falta por adquirir otra parcela en San Nicolás para poder crear la bolsa de aparcamientos en Domingo Guerra del Río

El Consistorio ya adquirió el pasado mes de diciembre el solar contiguo de esta propiedad, situado en el número 81 de la calle Domingo Guerra del Río, principal vía rodada del Risco de San Nicolás. Con 125 metros cuadrados, el terreno sin edificar fue valorado en 73.316 euros. Quedaría pendiente adquirir la parcela contigua, la mayor del futuro aparcamiento, con 350 metros cuadrados, también sin urbanizar.

Los vecinos ya están utilizando estos solares como aparcamiento en precario. De hecho, en el plan especial anterior figuraban como de uso deportivo, por lo que el Ayuntamiento capitalino accedió a cambiar el uso como espacio libre/aparcamiento dada la necesidad existente en el barrio. La idea será hacer estacionamientos bajo rasante con una zona transitable en la cubierta hacia la calle Madera -situada a una cota superior- e incluir un ascensor de uso público.

Planes especiales de los Riscos

La ciudad aceleró a finales del año pasado la adquisición de solares en los Riscos con la intención de poner en marcha los planes especiales de estos barrios. Entre las expropiaciones en marcha, está la compra de un solar en la calle Real de San Juan para construir un gran aparcamiento y un ascensor que conecte con Cruces de San Juan.

También iniciaron la compra de suelo en el paseo de San José para un centro cultural y en las calles Alpispa (San Roque) y Tajo (San Nicolás), para crear un espacio deportivo y una plazoleta, respectivamente.