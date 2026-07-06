Los poetas Saulo Torón, Alonso Quesada y Tomás Morales darán la bienvenida a los cruceristas en el Puerto de Las Palmas

Saulo Torón, Alonso Quesada y Tomás Morales darán la bienvenida a los pasajeros que lleguen al Puerto de Las Palmas a bordo de un crucero gracias a una iniciativa con la que la Autoridad Portuaria de Las Palmas pretende poner en valor «la estrecha vinculación» de estos poetas «con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y, de manera específica, con su entorno portuario».

En concreto, la institución ha decidido instalar en el Muelle Santa Catalina Sur tres esculturas a tamaño real que estarán acompañadas por una placa en la que se grabarán algunos de los versos de estos amigos y escritores modernistas que conformaron la conocida como Generación de los Tres o la Tríada Clásica de la literatura canaria.

Las obras estarán realizadas «a escala real, en bronce, sobre soporte de piedra natural mecanizada» y su construcción e instalación, que se encuentran en fase de licitación pública, tienen un presupuesto inicial de 158.895 euros.

Saulo Torón mira al mar

La propuesta de la escultura del poeta teldense Saulo Torón contempla al autor de libros como El caracol encantado sentado en un banco mientras mira al mar. A sus pies, la placa recoge la primera estrofa del poema 'Frente al muro', que escribió en 1963: «Mar rumoroso y blando, mar risueño / de la playa de luz donde he vivido, / ante tu inmensidad todo es pequeño, / amigo eterno del peñón querido».

Infografía de la escultura de Saulo Torón. / La Provincia

Alonso Quesada camina hacia la ciudad

En el caso de Alonso Quesada, su figura aparecerá paseando por el acceso a la terminal que se termina de construir en esta zona del Puerto de Las Palmas, en dirección a la ciudad. Y el fragmento seleccionado forma parte de su poema 'Oración de todos los días: «Y mi alma, tiende sobre el mar dorado / una esperanza de mejores tiempos, / en ese instante en que las cosas todas / por demasiado ciertas nos engañan…».

Recreación de la escultura de Alonso Quesada / La Provincia

Tomás Morales ante el Atlántico

Diseño de cómo quedará la escutura de Tomás Morales. / La Provincia

Finalmente, asomado al pretil del Muelle estará Tomás Morales, considerado el primer modernista de la lírica española y autor de libros como La Rosa de Hércules. De él, la Autoridad Portuaria ha elegido parte del poema 'Oda al Atlántico': «¡Mar azul de mi Patria, mar de Ensueño, / mar de mi Infancia y de mi Juventud… mar Mío!»

En los tres casos, además, las placas incorporan un código QR con acceso a información sobre cada uno de estos escritores.

Un paseo con memoria portuaria

Estos poetas no solo mantuvieron un estrecho vínculo de amistad, sino que, además, tienen en común una relación con el Puerto de Las Palmas, un espacio que supuso para ellos la modernidad y el cosmopolitismo que se palpaba en sus versos. Mientras Tomás Morales inmortalizó el nacimiento y transformación de La Luz en Las Rosas de Hércules, Saulo Torón y Alonso Quesada trabajaron allí. El primero, como funcionario de aduanas durante más de 50 años, y el segundo, como empleado de la consignataria Elder Dempster.

Con estas obras, el Puerto de Las Palmas pretende convertir este acceso al Muelle Santa Catalina y al Sanapú en el 'Paseo de los poetas', así como seguir dotando de esculturas y monumentos el recinto portuario para convertirlo en un museo al aire libre, tal como ha reiterado en varias ocasiones la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada.