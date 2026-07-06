El edil Héctor Alemán defiende en su pregón una Isleta «que no se entiende sin El Carmen»

Nadie es profeta en su tierra, según el dicho, pero el concejal del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme Héctor Javier Alemán Arencibia tuvo este lunes la suerte de serlo al convertirse en el pregonero de las fiestas del Carmen del barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, donde pasó su infancia y donde fue costalero de la venerada y popular imagen. "Es un honor para un hijo de La Isleta anunciar e invitar a mis vecinos a disfrutar de estas fiestas que he vivido desde mi niñez", dijo el edil, que en la oratoria tiró un órdago a la concurrencia para no solo disfrutar de los festejos populares, sino impulsar junto al párroco y los fieles de la parroquia a iniciar el expediente para que el templo sea santuario diocesano de Nuestra Señora del Carmen.

"La Isleta no se entiende sin el Carmen, pero el Carmen tampoco se entienda sin La Isleta y sin la ciudad", puntualizó el edil en clara referencia a la trascendencia que tiene la imagen no solo en el barrio sino en toda Las Palmas de Gran Canaria. "El mes de julio está marcado en rojo y en mayúsculas en el sentir de todos los vecinos cuando llega el estío del verano", señaló el edil también de Carnaval y de Higiene Urbana de la ciudad en referencia a lo que provocan las fiestas del Carmen en el barrio y en toda la ciudad. "Se siente un extraño ajetreo, emociones contenidas, ilusiones renovadas", recalcó el concejal recordando el trajín de los vecinos realizando sus famosas alfombras de flores y sal para las procesiones y los entrañables encuentros entre los vecinos que se quedaron en La Isleta y los que vuelven por estas fechas.

Las fiestas en honor a la virgen del Carmen comenzaron este lunes con el descenso de la imagen de su camarín y el pregón del edil Alemán. Los festejos se prolongarán hasta el próximo 2 de agosto. La novedad de este año es que la programación ha sido realizada por una nueva entidad surgida en el primer trimestre del año - Asociación Cultural y Recreativa Corazón de La Isleta- en colaboración con el Ayuntamiento.

Las Hijas de la Caridad llevan la imagen

El concejal de Carnaval hizo un recorrido por los orígenes del barrio y por el fervor que sus vecinos demostraron enseguida por la virgen del Carmen desde que las Hijas de la Caridad trajeran a la imagen, allá por 1915. Las monjas habían llegado al barrio a principios de siglo para solventar el alto analfabetismo que había en La Isleta, un barrio surgido por ciudadanos de otros puntos de la isla al amparo del Puerto de La Luz. En 1911, el Obispo Pérez Muñoz accedió a construir una ermita con el fin de dar sostén educativo y espiritual al barrio. "La Isleta, como el Monte Carmelo de Canarias, quedó para siempre consagrada" [...] se iniciaba una historia y una devoción que ha trascendido ya por más de un siglo y que se inició con la veneración de un cuadro de la virgen del Carmen", añadió Alemán, recordando la continuidad de este fervor popular desde sus orígenes, que llevó al pasado año a que la imagen tuviera una coronación canónica. Precisamente este año se celebra el 70 aniversario de los "rosarios de la aurora", que desde el 8 al 16 se pueden seguir en las calles del barrio, a partir de las cinco de la mañana.

Alemán recordó a los presentes que la devoción a la virgen del Carmen ya existía en la ciudad desde el siglo XVII con una talla de Luján Pérez en la parroquia de San Agustín, a pocos metros del hospital de San Martín, donde asistían las Hijas de la Caridad. Y se preguntó por qué las monjas compraron una nueva imagen del Carmen "si ya había una". La talla llegó desde Barcelona y fue esculpida en el taller de Sebastián Sanabra, en el barrio del Example de Barcelona. E invitó a los investigadores a descubrir esta y otras particularidades de la imagen del Carmen y su devoción en La Isleta.

El edil no se olvidó de los costaleros, de los que fue hermano durante algunos años. Y tampoco de los vecinos que conformaron La Isleta en estos cien años de historia de sus fiestas más populares. No se olvidó de sus abuelos paternos y maternos, que desde Gáldar y Valleseco llegaron al barrio. Y, por supuesto, de sus padres -Manolo y Juanona-, que contribuyeron desde su casa familiar en Pérez Muñoz a construir sus primeros recuerdos del Carmen "La Aurora del día 16, la espera en el dique del Reina Sofía para ver la procesión marítima o la Terrestre".

Entre los asistentes al acto, estuvo la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien destacó también el arraigo de las fiestas del Carmen, así como punto de encuentro para estrechar lazos entre sus vecinos.