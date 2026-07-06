Obras
Emalsa ultima la reparación y mejora de la red de saneamiento de la calle Covadonga de Las Palmas de Gran Canaria
Los trabajos afectan a la circulación entre las calles Simancas y Castillejos, y Simancas y Secretario Padilla
Emalsa ultima estos días la reparación y mejora de dos tramos de la red de saneamiento de la calle Covadonga, en Las Palmas de Gran Canaria, unos trabajos que desde el pasado miércoles 1 de julio ha supuesto afecciones a la circulación en varios puntos de la vía.
Una vez concluida la obra, explica la empresa, se retirarán las planchas que habían sido instaladas de forma provisional.
En concreto, la actuación se realiza a la altura del número 63 y del 34 de esta vía, lo que ha conllevado el corte de tráfico de los tramos comprendido entre las calles Simancas y Castillejos, y Simancas y Secretario Padilla. En este último caso, las restricciones se mantendrán hasta el viernes 10 de julio.
Sin afección al suministro de agua
Las obras se centran en la red de saneamiento, por lo que Emalsa ha informado de que no habrá interrupciones en el servicio de abastecimiento de agua potable. El suministro continuará prestándose con normalidad durante el desarrollo de los trabajos.
Medidas para reducir las molestias
La empresa señala que está adoptando medidas para reducir las molestias derivadas de la intervención en la zona afectada, especialmente para vecinos, comerciantes y conductores que circulen por el entorno de la calle Covadonga.
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