Música acústica y vino marcan el nuevo ciclo cultural de El Invernadero en el centro comercial Las Ramblas

Las Ramblas Centro da continuidad a El Invernadero Music Session con una programación de cinco conciertos entre julio y diciembre, tras la primera sesión del ciclo, celebrada el pasado jueves en El Invernadero. La iniciativa, desarrollada junto a Alegranza Producciones, combina música en formato íntimo con una propuesta de maridaje con vino.

El arranque corrió a cargo de Samora, un proyecto musical que reunió flauta, cuerdas y percusión en una sesión con aforo completo. La cita sirvió como presentación pública de un ciclo que busca consolidar el espacio como punto estable para actividades culturales en la capital grancanaria.

Cinco fechas confirmadas hasta diciembre de 2026

La programación confirmada arranca el 30 de julio con el dúo formado por Augusto Báez y Sara Brito. Después, el calendario continuará el 3 de septiembre con Con-versionalidad, propuesta interpretada por Ana Gil y Gonzalo Macías.

El ciclo seguirá el 1 de octubre con el Cuarteto Hemiolia, el 5 de noviembre con José Ángel Vera y el 3 de diciembre con Lara Hernández Trío. Cada concierto plantea una línea artística distinta, aunque mantiene el formato acústico y el uso de El Invernadero como espacio de cercanía con el público.

30/07: Dúo Augusto Báez & Sara Brito

03/09: Con-versionalidad con Ana Gil & Gonzalo Macías

01/10: Cuarteto Hemiolia

05/11: José Ángel Vera

03/12: Lara Hernández Trío

Entradas para la próxima cita el 30 de julio

Las entradas para la sesión del 30 de julio ya están disponibles a través del siguiente enlace. La organización centra esta nueva fase en propuestas de pequeño formato, con especial atención a la música de raíz, la interpretación instrumental y los proyectos de cámara.

La primera actuación del ciclo reunió a Paulina Niemczycka, a la flauta travesera; Abraham Ramos, al timple, la guitarra y la composición; Marisa Roda, al violonchelo; Samantha De León, al contrabajo; y Gilberto “Totó” Noriega, a la percusión. Todos ellos cuentan con trayectoria en ámbitos orquestales y docentes, tanto en Canarias como en otros circuitos musicales.

Un nuevo uso cultural para el centro comercial

Con esta programación, Las Ramblas Centro refuerza una línea de actividad cultural vinculada al ocio y a la música en directo. El calendario hasta diciembre sitúa a El Invernadero como escenario para conciertos de formato reducido, con una agenda que se integra en la oferta cultural de la ciudad.

La continuidad de El Invernadero Music Session permite ampliar el uso del recinto más allá de su función comercial y abre una vía de colaboración con creadores, intérpretes y productoras locales. El ciclo suma así una propuesta periódica a la programación cultural de Las Palmas de Gran Canaria.