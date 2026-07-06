Nuevas normas para las terrazas en estas dos calles de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado una nueva regulación para ordenar la instalación de terrazas en las calles Secretario Artiles, en el entorno de Santa Catalina, y Arena, en Triana. Las dos resoluciones, publicadas este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas, establecen nuevos criterios de ocupación del espacio público, superficies autorizadas y plazos de adaptación para los establecimientos hosteleros.

La medida ha sido tramitada por la Dirección General de Edificación y Actividades, dependiente de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, y se enmarca en la Ordenanza Reguladora de la Instalación de Terrazas en Suelo de Uso Público. El objetivo municipal es compatibilizar la actividad de bares y restaurantes con el tránsito peatonal, la movilidad, la accesibilidad y la seguridad en ambas vías.

Nueva distribución en Secretario Artiles

En la calle Secretario Artiles, la resolución modifica la distribución vigente desde 2021 en el tramo comprendido entre las calles Luis Morote y Los Martínez de Escobar. La ordenación adapta la ocupación de la vía a la configuración actual de este eje peatonal y a las necesidades de movilidad de la zona.

La superficie total autorizada para terrazas será de 609,70 metros cuadrados, repartida en cuatro ámbitos diferenciados a lo largo de la calle. La norma incluye condiciones específicas para garantizar la accesibilidad y la seguridad, entre ellas la prohibición de instalar terrazas en los espacios situados entre el carril de tránsito de bicicletas y las zonas de ocupación autorizadas.

Con esta medida, el Ayuntamiento pretende mantener separados y libres de obstáculos los recorridos destinados a peatones y ciclistas. Los establecimientos que ya contaban con autorización para instalar terrazas en este ámbito dispondrán de tres meses desde la publicación de la resolución para adaptar sus instalaciones a la nueva distribución.

Protección patrimonial en la calle Arena

La regulación de la calle Arena responde a las características patrimoniales de esta vía peatonal, situada dentro del Conjunto Histórico de Vegueta-Triana y afectada por la Declaración de Zona Saturada. La nueva ordenación cuenta con dictamen favorable del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural.

En este caso, la superficie autorizada para terrazas queda limitada a 46,24 metros cuadrados, equivalente al 8,42% del ámbito regulado. La resolución incorpora criterios de integración paisajística para proteger el entorno urbano y los valores arquitectónicos de la zona.

La norma permite únicamente la instalación de parasoles como elemento de cubrición y prohíbe expresamente la colocación de paravientos o paneles separadores. El objetivo es preservar la calidad visual y ambiental de este espacio del centro histórico. Los establecimientos con autorizaciones preexistentes en la calle Arena tendrán un plazo máximo de un mes para adaptar sus terrazas a la nueva distribución aprobada por el Ayuntamiento.