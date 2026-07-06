Obras de saneamiento en la calle Víctor Hugo obligan a cortar el tráfico durante cuatro días

Emalsa inicia este martes 7 de julio, una nueva actuación de rehabilitación de la red de saneamiento en la calle Víctor Hugo, concretamente en la intersección con la calle Mas de Gaminde, con el objetivo de mejorar el estado del colector y garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura. En este caso, por la vía de urgencia.

La intervención tendrá una duración estimada de cuatro días. Para su correcta ejecución será necesario cerrar al tráfico la calle Víctor Hugo en el tramo comprendido entre las calles Mas de Gaminde y Concepción Arenal. Asimismo, en la calle Mas de Gaminde se habilitará un desvío provisional del tráfico a la altura de la calle Víctor Hugo, utilizando la zona de estacionamiento regulado.

Mantenimiento

Estas obras forman parte del programa de mantenimiento y renovación de la red de saneamiento que Emalsa desarrolla de forma continua para conservar las infraestructuras hidráulicas de la ciudad en las mejores condiciones de funcionamiento.

La empresa mixta ha planificado los trabajos para reducir al máximo las afecciones a la movilidad y ruega disculpen las molestias que esta actuación pueda ocasionar, agradeciendo de antemano la comprensión y colaboración de vecinos, comerciantes y conductores.

Al tratarse de una intervención en la red de saneamiento, el servicio de abastecimiento de agua continuará prestándose con total normalidad durante toda la ejecución de las obras.