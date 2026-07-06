Las Palmas de Gran Canaria inicia los trabajos para mejorar la pista multideportiva de Tafira Baja

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha iniciado los trabajos de mejora de la pista multideportiva de acceso libre de Tafira Baja, ubicada en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, con el objetivo de seguir fomentando la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

Los actuales vallados de madera serán sustituidos por nuevas vallas, más resistentes, duraderas y adaptadas a las necesidades del espacio. Asimismo, la intervención incluirá el pintado del nuevo cerramiento, la reparación de las mallas parabalones de las porterías y la colocación de un nuevo juego de redes en las canastas.

Además, la superficie de juego se pavimentará con losetas de PVC, un sistema ya implantado por el IMD en la cancha polideportiva de Nueva Isleta y en la pista multideportiva de la plaza de Juan del Río Ayala, en el barrio de Madera y Corcho.

La concejala de Deportes y Juventud, Carla Campoamor, destacó que los trabajos "ponen de manifiesto el compromiso del grupo de gobierno con los vecinos y vecinas de todos los barrios del municipio", acercando instalaciones deportivas de calidad a la ciudadanía, al tiempo que subrayó que contribuyen a seguir impulsando la transformación social "y promoviendo hábitos de vida saludables entre niños, niñas y jóvenes".

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Durante la realización de los trabajos, la pista multideportiva permanecerá cerrada temporalmente al público con el fin de garantizar la seguridad de las personas usuarias y facilitar el correcto desarrollo de los trabajos.