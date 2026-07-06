Las Palmas de Gran Canaria inicia los trabajos para mejorar la pista multideportiva de Tafira Baja
La instalación permanecerá cerrada temporalmente mientras se ejecutan las obras para garantizar la seguridad de las personas usuarias
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha iniciado los trabajos de mejora de la pista multideportiva de acceso libre de Tafira Baja, ubicada en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, con el objetivo de seguir fomentando la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.
Los actuales vallados de madera serán sustituidos por nuevas vallas, más resistentes, duraderas y adaptadas a las necesidades del espacio. Asimismo, la intervención incluirá el pintado del nuevo cerramiento, la reparación de las mallas parabalones de las porterías y la colocación de un nuevo juego de redes en las canastas.
Además, la superficie de juego se pavimentará con losetas de PVC, un sistema ya implantado por el IMD en la cancha polideportiva de Nueva Isleta y en la pista multideportiva de la plaza de Juan del Río Ayala, en el barrio de Madera y Corcho.
La concejala de Deportes y Juventud, Carla Campoamor, destacó que los trabajos "ponen de manifiesto el compromiso del grupo de gobierno con los vecinos y vecinas de todos los barrios del municipio", acercando instalaciones deportivas de calidad a la ciudadanía, al tiempo que subrayó que contribuyen a seguir impulsando la transformación social "y promoviendo hábitos de vida saludables entre niños, niñas y jóvenes".
Durante la realización de los trabajos, la pista multideportiva permanecerá cerrada temporalmente al público con el fin de garantizar la seguridad de las personas usuarias y facilitar el correcto desarrollo de los trabajos.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos