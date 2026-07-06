Plan Canario de Vivienda 2020-2025 en Las Palmas de Gran Canaria: dos promociones siguen pendientes de arrancar

Dos de las seis promociones de protección oficial acordadas dentro del Plan Canario de Vivienda 2020-2025 para Las Palmas de Gran Canaria siguen sin haber arrancado. La planificación acordada entre la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento capitalino en junio de 2020 contemplaba en el municipio capitalino la construcción de 400 viviendas en los barrios de Tamaraceite, La Minilla, Arenales y Vegueta. Seis años después de la firma del convenio entre el entonces consejero autonómico, Sebastián Franquis, y los entonces alcalde, Augusto Hidalgo, y concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ni una sola de las promociones se ha terminado.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, dirigida por Pablo Rodríguez, mantuvo esta semana una reunión con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) con el propósito de acordar con las administraciones locales el Plan Canario de Vivienda 2026-2030. Pero, mientras el nuevo quinquenio está en camino, el anterior avanza al ralentí en la capital grancanaria. De las promociones cuyas obras sí han empezado, la más avanzada está apenas al 58% de ejecución -y lleva un año con los trabajos parados-.

La Minilla y Tamaraceite Sur

Las dos promociones cuyas obras no han comenzando estarán en La Minilla, con 113 viviendas, y en Tamaraceite Sur, con otras 68. La alcaldesa, Carolina Darias, volvió a denunciar en el pleno celebrado en junio que el Gobierno de Canarias lleva sigue sin incluir en sus presupuestos anuales partidas para estos dos proyectos, a pesar de estar incluidos en el Plan Canario de Vivienda ya finalizado. Está previsto que el Ayuntamiento las asuma con fondos propios.

Fachada de las viviendas en la calle Concejal Garcia Feo. / Geursa

Las 113 viviendas previstas en La Minilla estarán en la calle Concejal García Feo. El Ayuntamiento capitalino ha incluido este proyecto en el plan de contratación de este año con un presupuesto de 19,8 millones de euros y un plazo de ejecución calculado de 22 meses. El edificio se levantará con fondos propios, «a pulmón», matizó Darias en el pleno de junio, «nos han dicho que no hay financiación».

Las 68 viviendas restantes en Tamaraceite Sur tienen una situación parecida. En este caso, el Ayuntamiento capitalino tiene intención de asumirlas, aunque no hay financiación prevista en el plan de este año. Por el momento, el Consistorio hizo el año pasado la excavación pertinente para poder hacer hueco al nuevo edificio. Se trata de una parcela situada junto a un nuevo vial todavía sin nombre que discurre paralelo a la calle Hermanos Domínguez, en la trasera del centro comercial Alisios.

400 viviendas en total

Las 400 viviendas contempladas en el plan fueron acordadas entre las dos administraciones en junio de 2020. El Ayuntamiento capitalino pactó ceder parcelas de titularidad municipal distribuidas en distintos puntos. Por otro lado, optó mayormente por construir los edificios para una vez terminados cederlos al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi); eso sí, con la previsión de contar con financiación autonómica. Tras 10 años sin construirse viviendas públicas, la ciudad contaba en 2020 con más de 3.700 demandantes de una vivienda de protección.

Viviendas públicas en construcción calle León y Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo / LPR

De las cuatro promociones que se han puesto en marcha, tres han seguido una fórmula. El Icavi tan solo está construyendo directamente un edificio de 28 viviendas en la calle Reyes Católicos con Eufemiano Jurado, en el barrio de Vegueta. Los trabajos comenzaron en junio del año pasado con un presupuesto de 4,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que deberían estar listas para finales de este año.

Número 95 de León y Castillo

El plan arrancó en septiembre de 2023 con la construcción de 27 viviendas en el número 95 de la calle León y Castillo. Las obras del edificio quedaron paralizadas en abril del año pasado a pocas semanas de terminar el plazo y un grado de ejecución del 58,9%. Los trabajos no han vuelto a reanudarse a la espera de modificar el contrato. En este caso, hubo un error de cálculo en la estructura y se hicieron cambios sin ajustarse a la legalidad -el jefe de obra de Geursa fue despedido posteriormente-.

Los otros dos proyectos en marcha, ambos promovidos por el Ayuntamiento con financiación autonómica, se encuentran en Tamaraceite Sur. El primero se puso en marcha a finales de 2023 con 74 viviendas sociales. Las obras quedaron paralizadas al 30% de ejecución, también por un error de cálculo en la estructura y la cimentación del inmueble. Los trabajos volvieron en junio a licitarse con un presupuesto de 10,7 millones de euros.

El otro edificio en marcha en Tamaraceite Sur consta de 131 viviendas -con 66 y 65 pisos repartidos en dos bloques-. La obra en junio estaba al 45,6% de su ejecución. No obstante, los trabajos tendrían que haber estado en mayo y se ha ampliado el plazo de ejecución hasta diciembre. De las tres obras que está sacando adelante el Consistorio, esta es la única donde no se han paralizado los trabajos desde que comenzaran.