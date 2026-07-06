Poli Suárez sobre la candidatura a la Alcaldía de las Palmas de Gran Canaria: "Siempre he estado a la orden de lo que me pueda pedir mi partido"

“Siempre he estado a la orden de lo que me pueda pedir mi partido”, ha declarado Poli Suárez, actual secretario general del PP en Canarias, después de que se conociera hace unos días que su partido baraja elegirlo como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

El también consejero de Educación sostiene que respetará a los órganos de su partido. “Vamos a ver qué dice la Dirección Nacional en esa presentación de candidatas y candidatos a las capitales de provincia”, fijada para el 18 de julio en Santiago de Compostela. En cualquier caso, ha recalcado que el candidato elegido contará con su “apoyo incondicional”.

Poli Suárez ha realizado estas declaraciones tras presentar, junto al presidente del Cabildo, Antonio Morales, un proyecto que llevará las profesiones artesanas canarias a las aulas de distintos centros de la isla para preservarlas y transmitir el legado patrimonial.

Previsiblemente, Suárez tomará el relevo a Jimena Delgado, anterior candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. La lista de los populares quedó segunda en las elecciones municipales de 2023, por detrás del PSOE, con nueve concejales y el 27,19% de los votos. Los populares llevan sin presidir el Consistorio capitalino desde 2015.