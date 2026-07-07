El 427º aniversario de la Batalla del Batán apela al cuidado del territorio y a la unidad insular

Gran Canaria conmemoró este martes el 427 aniversario de la Batalla del Batán con un acto institucional en el entorno del Castillo de Mata, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, vinculó la memoria de aquel episodio histórico con la defensa actual del territorio, la convivencia y los derechos sociales.

La ceremonia se celebró junto al monumento a Alonso Alvarado y estuvo presidida por Antonio Morales y por el comandante militar de Las Palmas y general jefe de la Brigada Canarias XVI, José Ramón Collazo Mazaira.

Durante el acto se realizó la tradicional ofrenda floral y se rindieron honores militares en recuerdo de quienes, hace más de cuatro siglos, participaron en la defensa de la Isla frente al intento de invasión de las tropas holandesas lideradas por Pieter van der Does.

El "espíritu" del Batán

En su intervención, el presidente insular afirmó que la victoria de 1599 sigue siendo un referente para interpretar los desafíos actuales de Gran Canaria. Morales sostuvo que la defensa de la tierra se traduce en la actualidad en la "defensa de la convivencia, de los derechos, los cuidados, las oportunidades y la libertad", en lo que definió como una lectura contemporánea del "espíritu de El Batán".

El presidente del Cabildo enmarcó aquel episodio en una idea de construcción colectiva de la identidad insular. Hizo hincapié en que la sociedad grancanaria actual es "heredera" de una cultura marcada por la resistencia, la cooperación y la voluntad de preservar el territorio para las generaciones futuras.

El espíritu del Batán se traduce hoy en la defensa de la convivencia, los derechos, las oportunidades y la libertad Antonio Morales — Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Morales defendió que proteger Gran Canaria en la actualidad implica hacer de la Isla un espacio "más sostenible, inclusivo y cohesionado". En ese sentido, subrayó la relación entre territorio y ciudadanía, y afirmó que ambos comparten un mismo destino basado en la preservación de la diversidad y la garantía de oportunidades de vida digna.

El presidente insular citó los paisajes protegidos, los servicios públicos, las escuelas, las bibliotecas, las infraestructuras deportivas y los centros sociosanitarios y culturales como ejemplos del desarrollo alcanzado por la Isla.

Durante su discurso, Morales defendió un modelo en el que la "justicia social" y el "cuidado del entorno" sean asumidos como "responsabilidades compartidas". Situó además la posición geoestratégica del Archipiélago como un elemento clave en los retos de futuro y recordó que Canarias actúa como puente entre Europa, África y América Latina. "El mar, además de espacio de conexión, es también una frontera marcada por el dolor y la desigualdad", concluyó.