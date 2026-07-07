La Catedral de Santa celebrará una misa en recuerdo de las víctimas del terremoto de Venezuela
El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, presidirá la eucaristía el 8 de julio en memoria de los fallecidos y afectados por tragedia
La Diócesis de Canarias ha organizado una eucaristía en memoria de las víctimas del reciente terremoto ocurrido en Venezuela, una celebración con la que pretende mostrar su cercanía a las personas afectadas por el seísmo y a sus familias.
La ceremonia religiosa tendrá lugar el miércoles 8 de julio a las 19:00 horas en la Catedral de Canarias (Catedral de Santa Ana), ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, y estará presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelos.
Una celebración de oración y apoyo al pueblo venezolano
Según ha informado la diócesis este martes, la eucaristía será un espacio de oración dedicado a recordar a las personas que perdieron la vida como consecuencia del terremoto y a acompañar espiritualmente a quienes afrontan las consecuencias de esta tragedia.
Durante la celebración se elevarán oraciones por el descanso de las víctimas y también por el consuelo de sus familiares y de todas las personas que continúan sufriendo los efectos del seísmo.
La convocatoria está abierta a la comunidad diocesana y a todas aquellas personas que deseen participar en este gesto de solidaridad.
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