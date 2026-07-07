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El ciclo del cine de Las Palmas de Gran Canaria se extiende a 12 barrios

El Ayuntamiento organiza dos sesiones de cine en cada localidad a las 18:00 y las 20:00 horas entre este viernes y 8 de agosto

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto con el concejal de Cultura, Josué Íñiguez

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto con el concejal de Cultura, Josué Íñiguez / quiquecurbelo

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Lisette Lorenzo Medina

El ciclo de cine regresa a Las Palmas de Gran Canaria con una segunda edición después del éxito del año pasado. Y como novedad el Ayuntamiento extiende su programación para llegar hasta 12 barrios de los cinco distritos frente a los siete de la edición anterior, con el objetivo de acercar la cultura del séptimo arte hasta todos los rincones de la capital grancanaria. La proyección de las 22 películas arranca este viernes, se prolonga hasta el 8 de agosto y tendra dos sesiones semanales en cada barrio los jueves, viernes o sábado.

En una rueda de prensa celebrada este martes en el palacete Rodríguez Quegles la alcaldesa Carolina Darias destaco el éxito de la anterior edición y explico que esta actividad "es una herramienta de mejorar la calidad de vida entre los vecinos siendo una excusa perfecta para vivir una experiencia colectiva, favoreciendo la participación y el sentimiento de pertenecer a la ciudad", además de fortalecer los vínculos familiares y comunitarios en la ciudad a través de la invitación a llenar los espacios públicos de vida con la cultura.

Mientras que el ciclo arrancó en los barrios de Schamann, Santa Catalina, Siete Palmas, Escaleritas, Guanarteme y en el Parque del Estadio Insular, ahora llega también a Lomo los Frailes, San José, Tafira Baja, Lomo Apolinario y Jinámar. La actividad comienza este viernes en la Plaza Don Benito de Schamann con la película El Caracol y la ballena a las 18:00 horas y termina el 8 de agosto con una película que se eligirá a votación popular a las 21:00 horas. Entre medias se proyectarán películas como El 47, La lucha y Robot Salvaje, entre otras. Cada barrio habrá una sesión infantil y otra para adultos, ambas en pantalla gigante.

Durante el acto, el concejal de Cultura, Josué Íñiguez señaló que la propuesta busca "compartir el espacio público gracias al acercamiento del cine a los barrios", lo que hace que sea una "experiencia cercana y única en los distritos" además de acerca a los vecinos a la historia de sus pueblos.

Barrios con historias

Los diferentes largometrajes permitirán recordar la importancia del movimiento vecinal y de los procesos de autoconstrucción que atravesaron las diferentes localidades de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Una ubicación destacada es la Plaza de Canarias que celebrará el 75º aniversario de la Casa de Alicia con la emisión de Rondallas, reconociendo la aportación de los gallegos a la historia y a la identidad de la capital.

El programa de cine destaca el talento canario, ya que habrá una selección de películas hecha por el festival internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria para que muchas sesiones comiencen con cortometrajes realizados por cineastas isleños.

Cartelera clásica

Este año, el ciclo combinará grandes clásicos, musicales, títulos contempóraneos, propuestas de prestigio internacional y películas infantiles. Además incluirá títulos reconocidos como Regreso al futuro por su 41º aniversario como también Moulin Rouge! El musical celebrando un cuarto de siglo desde su estreno.

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Las plazas vuelven a ser un punto de encuentro entre la ciudadanía culturizándose con la historia de los propios barrios. Además la propuesta contará con entregas familiares como Robot salvaje, Coco, Ernest y Célestine o La pequeña Amelie, y habrá una excepción de las películas del Estudio Ghibli recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

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