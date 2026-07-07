Deterioro de los murales de Jesús Arencibia: el PP acusa al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de abandonar el patrimonio cultural

El estado de los murales de Jesús Arencibia de la ermita de Santa Catalina, en el Pueblo Canario, llegó este martes al Parlamento de Canarias a través de una pregunta del diputado del PP Carlos Ester, que criticó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no haya solicitado ayuda al Ejecutivo regional para rehabilitar esta obra.

Ester preguntó a la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, si el Consistorio capitalino había solicitado colaboración para “poder solventar el problema que están teniendo estas pinturas tan históricas” y señaló que durante años se ha advertido de la existencia de humedades, aparición de hongos y deterioro progresivo en las pinturas, una situación que, a su juicio, requería “una intervención decidida”.

Cultura muestra voluntad de colaborar

En ese sentido, Machín aseguró que la única petición que le constaba era la realizada por el Cabildo de Gran Canaria y mostró la voluntad de colaborar cuando tengan los informes técnicos para hacerlo y preservar el patrimonio para las futuras generaciones.

“Me resulta alarmante y difícil de comprender una actitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de esa manera”, afirmó Ester, que vinculó este caso con otras iniciativas relacionadas con el patrimonio de la ciudad, como la Batería de San Juan.

El Cabildo rechaza corresponsabilidad

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria recuerda que "el Ayuntamiento es el único responsable legal" de la conservación de estas obras y que lo que ha hecho es ejercer su "potestad inspectora" y ha colaborado con "diversos informes ante el incumplimiento municipal de velar por el patrimonio de su titularidad, como le exige la Ley". Asimismo, rechaza "cualquier corresponsabilidad en un proceso por el que el Ayuntamiento, como titular, está sometido a un procedimiento por infracción grave por parte del Gobierno canario".