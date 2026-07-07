Deuda a proveedores: Las Palmas de Gran Canaria inyectará 1,8 millones a la Sociedad de Promoción para pagar facturas

La Sociedad de Promoción sigue lastrando el periodo medio de pago a proveedores de la capital. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inyectará 1,8 millones de euros en el próximo pleno de julio para que la empresa que gestiona la actividad cultural y las fiestas de la ciudad pueda hacer frente a las facturas que tiene pendientes desde hace meses. El pasado mes de mayo, último mes con datos disponibles, la entidad tardó 89 días de media en abonar los recibos, cuando el límite legal son 30 días.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, anunció este martes en Comisión de Pleno que están elaborando un plan para solventar esta situación financiera. Spínola explicó que esta inyección presupuestaria permitirá hacer frente a las deudas que arrastra la empresa. Sociedad de Promoción cerró nuevamente las cuentas del año pasado con déficit, en esta ocasión de 1,7 millones de euros.

Sociedad de Promoción y Geursa

"He de reconocer que el sector público municipal incumple el periodo medio de pago", subrayó Spínola durante su intervención ante las preguntas de PP y Vox a cerca del incumplimiento del riesgo que supone para la estabilidad financiera del Consistorio la morosidad con los proveedores. "Hay dos sociedades mercantiles, que son Promoción y Geursa, que tienen un periodo de pago muy alto", indicó, en referencia al desfase de ambas entidades frente a la media del Ayuntamiento propiamente dicho.

El pasado mes de mayo el sector público municipal tardó 80 días de media en pagar a proveedores. La ratio del Ayuntamiento propiamente dicho era de 27 días -por lo que sí cumpliría la normativa-, frente a los 89 y 90 días de estas dos sociedades mercantiles. Spínola anunció que han aprobado un plan de acción para solventar la situación en estas dos sociedades municipales, además de una instrucción de control, y adelantó que ya se lo han explicado a la viceconsejería de Hacienda del Gobierno autonómico.

Construcción de viviendas públicas en Tamaraceite Sur. / José Pérez Curbelo

El concejal aclaró que en Geursa se verá "en poco tiempo una mejora sensible" en el periodo medio de pago. De hecho, en el pleno de junio aprobaron mediante una modificación de crédito con pagos a la empresa de gestión urbanística por valor de siete millones de euros. El expediente incluye decenas de facturas pendientes, algunas desde 2017 -la redacción del proyecto de un edificio de 37 viviendas perteneciente al ARRU de Tamaraceite-.

Cambio de tendencia

No obstante, matizó que en la Sociedad de Promoción "todavía" no se verá ese cambio de tendencia. "El Ayuntamiento tiene que aprobar una serie de modificaciones de crédito para inyectarle dinero", resaltó, "la idea es que esas inyecciones se produzcan este mes. Si las aprobamos en el pleno de julio, a partir de septiembre empezarán a ponerse al día". Por lo que vaticinó que hasta pasado ese mes será "imposible" ver una mejoría en el periodo medio de pago.

Por otro lado, la idea será llevar también al pleno de julio pagos por valor de 358.000 euros por la devolución de una subvención la concejalía de Movilidad, además de dos encargos a la empresa autonómica Gesplan. La portavoz del PP, Jimena Delgado, indicó que se trata de algo "preocupante" y recordó que el año pasado el Ayuntamiento abonó 7,5 millones de euros en intereses de demora, en buena medida por la devolución de subvenciones.

Spínola también aprovechó la Comisión para adelantar que ya están trabajando en la elaboración de los presupuestos de 2027. Delgado elogió este avance dado el desfase de la tramitación de las cuentas anuales de los últimos años -las cuentas de 2026 recibieron el visto bueno en marzo-. El concejal de Hacienda adelantó que esta semana tendrán la instrucción para poner en marcha el calendario presupuestario.