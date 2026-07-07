Un gigante noruego llega al Puerto de Las Palmas tras construir puertos flotantes en Vaca Muerta

La línea de atraque del Muelle Reina Sofía del Puerto de Las Palmas tiene un nuevo ocupante, el Skandi Hera, un gigante noruego que llega a la capital de Gran Canaria tras instalar puertos flotantes en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur que se desarrolla en aguas de Argentina para llevar el petróleo desde la formación de Vaca Muerta hasta el océano Atlántico.

El Skandi Hera es un buque de apoyo offshore multipropósito que se caracteriza por su potencia para el remolque y soportar maniobras marítimas complejas.

Con 93,8 metros de eslora y 23 de manga, tiene fuerza para arrastrar más de 300 toneladas de peso y su sistema de posicionamiento dinámico le permite permanecer estable mientras maniobra en alta mar independientemente de las condiciones.

Puertos flotantes para el petróleo

En su interior, puede alojar a cerca de 70 personas para realizar las diferentes misiones a las que le destine la empresa DOF Group. La última de ellas ha sido la colocación de monoboyas petroleras, unas plataformas ancladas que se utilizan como puertos flotantes que facilita a los buques petroleros cargar y descargar hidrocarburos alejados de tierra a través de oleoductos submarinos.

Para desarrollar estas labores, el Skandi Hera cuenta con bodegas y una cubierta adaptada para transportar anclas gigantes y cadenas pesadas, así como una campana de buceo y grúas de alta capacidad.

Escala corta en Las Palmas

Este barco noruego llegó al Puerto de Las Palmas este lunes procedente de Brasil, donde la empresa DOF Group dispone de una sede estratégica en Macaé, en Río de Janeiro. Aunque todavía no ha notificado ni la fecha de partida ni su próximo destino, en la plataforma del Puerto de Las Palmas se contempla que su estancia en La Luz será corta.

Mientras esté en el recinto de Las Palmas de Gran Canaria, además de recibir los servicios consignatarios de GAC Shipping Spain, que se encargará de suministrar la mercancía que requieren para los próximos meses, dará la bienvenida a los nuevos miembros de la tripulación, que embarcarán desde la prolongación sur del Muelle Reina Sofía.