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Marcial Morales, candidato de Primero Canarias para la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria

Marcial Morales fue consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y actualmente ejerce como patrono de la Fundación Canaria Yrichen

Marcial Morales, durante un acto del partido Primero Canarias en La Karpa de Vecindario.

Marcial Morales, durante un acto del partido Primero Canarias en La Karpa de Vecindario. / Primero Canarias

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Laura de Pablo

Laura de Pablo

Las Palmas de Gran Canaria

Marcial Morales (Tuineje, 1958) ha sido elegido candidato del partido Municipalistas Primero Canarias para optar a la alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los próximos comicios de 2027. La designación -por unanimidad- ha tenido lugar la tarde de este martes durante la asamblea local de la formación. La candidatura se oficializará este miércoles en la sede del partido.

Morales fue presidente del Cabildo de Fuerteventura de 2015 a 2019 y, con anterioridad, alcalde de Puerto del Rosario de 2005 a 2015. Actualmente es patrono de la Fundación Canaria Yrichen, colectivo que trabaja con familias en riesgo de exclusión social.

Asamblea local de Primero Canarias en la que Marcial Morales fue designado como candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

Asamblea local de Primero Canarias en la que Marcial Morales fue designado como candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. / Primero Canarias

Como parte de su trayectoria política, Morales ha sido consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias de 1999 a 2003. Previamente, se había desempeñado como director general de Servicios Sociales en el Ejecutivo regional. Como educador social ha sido también profesor de la Universidad Laboral de Las Palmas.

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Recientemente participó en un multitudinario acto público del partido en La Karpa, en Vecindario. Desde su jubilación hace cuatro años como educador reside en la capital grancanaria.

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