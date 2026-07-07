Marcial Morales, candidato de Primero Canarias para la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria
Marcial Morales fue consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y actualmente ejerce como patrono de la Fundación Canaria Yrichen
Marcial Morales (Tuineje, 1958) ha sido elegido candidato del partido Municipalistas Primero Canarias para optar a la alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los próximos comicios de 2027. La designación -por unanimidad- ha tenido lugar la tarde de este martes durante la asamblea local de la formación. La candidatura se oficializará este miércoles en la sede del partido.
Morales fue presidente del Cabildo de Fuerteventura de 2015 a 2019 y, con anterioridad, alcalde de Puerto del Rosario de 2005 a 2015. Actualmente es patrono de la Fundación Canaria Yrichen, colectivo que trabaja con familias en riesgo de exclusión social.
Como parte de su trayectoria política, Morales ha sido consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias de 1999 a 2003. Previamente, se había desempeñado como director general de Servicios Sociales en el Ejecutivo regional. Como educador social ha sido también profesor de la Universidad Laboral de Las Palmas.
Recientemente participó en un multitudinario acto público del partido en La Karpa, en Vecindario. Desde su jubilación hace cuatro años como educador reside en la capital grancanaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos