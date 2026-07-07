Las Palmas de Gran Canaria activa un dispositivo especial de limpieza para las Fiestas de San Lorenzo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Higiene Urbana, ha activado un dispositivo especial con motivo de las Fiestas de San Lorenzo 2026, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo de la ciudad y declarada de Interés Turístico Regional.

El operativo reforzará los trabajos de limpieza y acondicionamiento del entorno festivo antes, durante y después de los principales actos programados, con el objetivo de garantizar el buen estado de los espacios públicos y dar respuesta al incremento de afluencia de personas que se registra durante estas fechas.

El dispositivo, coordinado por el servicio municipal de Limpieza con la colaboración de Parques y Jardines, movilizará un total de 67 trabajadores y 28 vehículos. El operativo permanecerá activo hasta el 18 de agosto, una vez concluidas las labores posteriores al desarrollo de las fiestas.

El concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, destacó que las fiestas de San Lorenzo son una cita que "requieren una planificación específica para que el barrio pueda disfrutar de cada acto en las mejores condiciones”. Explicó que el dispositivo permite reforzar el trabajo ordinario del servicio, con especial atención a la limpieza, recogida de residuos y acondicionamiento de las zonas con mayor afluencia.

Actuaciones

Entre las actuaciones previstas se encuentran la limpieza y el desbroce integral de parcelas, terrenos, caminos, calles y aceras; el mantenimiento del mobiliario urbano; baldeos con aplicación de desinfectantes y desodorantes; el saneamiento de zonas afectadas por malos olores y la instalación de contenedores e islas ecológicas para facilitar la recogida y separación de residuos.

Durante la celebración de las fiestas, el dispositivo se centrará en la limpieza manual y mecanizada de las zonas afectadas, el baldeo integral de los espacios de mayor uso, la actuación con maquinaria hidrolimpiadora de alto rendimiento en puntos concretos y el vaciado continuo de contenedores y otros elementos de recogida. Una vez finalice la programación festiva, el operativo continuará con las tareas de limpieza y recuperación del entorno.

El servicio municipal de Limpieza aportará 60 trabajadores, además de personal adscrito a los distintos servicios de recogida selectiva. Por su parte, el área de Parques y Jardines sumará siete trabajadores para las labores de acondicionamiento y mantenimiento.

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Además, contará con 24 vehículos del servicio municipal de Limpieza, entre camiones baldeadores, barredoras, furgones de brigada, tractores y vehículos de recogida, a los que se añaden cuatro vehículos más de Parques y Jardines, lo que eleva a 28 el total de medios móviles destinados al dispositivo.