Las Palmas de Gran Canaria continúa con la segunda fase de saneamiento en La Isleta

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de las concejalías de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, ha adjudicado a la empresa Canaragua Concesiones S.A. la segunda fase del proyecto de renovación de la red de saneamiento del barrio de La Isleta, una actuación que cuenta con una inversión de 1.024.096,14 euros, financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria.

El concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, destacó que de esta manera se da continuidad a una actuación que "ya ha renovado cerca de un kilómetro de red en el barrio".

Por su parte, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, subrayó la iniciativa forma parte de la modernización del saneamiento de la capital, "actuando en infraestructuras que presentan un importante grado de deterioro".

Añadió que no solo permitirán mejorar la capacidad hidráulica de la red, sino también "prevenir incidencias, reducir vertidos y reforzar la sostenibilidad del sistema", con los que continuar con los objetivos del Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2034.

Plano de la segunda fase de saneamiento en La Isleta. / La Provincia

¿Cuáles son las calles?

El proyecto contempla la actuación en cinco tramos de las calles Arauz, Bandama, Rosiana, Faro y Faicanes, donde se llevará a cabo la sustitución de colectores y albañales, así como la ejecución y rehabilitación de elementos asociados a la red de saneamiento.

En términos globales, se renovarán 758 metros de colector y 681 metros de albañal, además de 147 registros domiciliarios y 37 pozos de red. Asimismo, se incorporarán dispositivos de recogida de aguas pluviales.

Las obras, con un plazo de ejecución de 10 meses, incluirán también la reposición completa del firme en los tramos afectados, garantizando la restitución de las condiciones originales de las calles una vez concluyan los trabajos.

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Esta segunda fase permitirá actuar sobre algunos de los puntos más críticos de la red, donde se han detectado problemas como fisuras, desprendimientos, pérdidas de capacidad hidráulica y obstrucciones recurrentes, que han llegado a provocar vertidos puntuales e infiltraciones.