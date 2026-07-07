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Las Palmas de Gran Canaria emite 169.000 recibos por la nueva tasa de basuras

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha enviado 169.000 recibos de la nueva tasa de basuras y ha recaudado 12 millones de euros en tributos municipales este año

Servicio de recogida de basura en Las Palmas de Gran Canaria

Servicio de recogida de basura en Las Palmas de Gran Canaria / ANDRES CRUZ

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Adzubenam Villullas

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emitió en el mes de junio 169.000 recibos de la nueva tasa de basuras. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, explicó que han enviado los volantes a todas las viviendas de la capital, tanto residenciales como turísticas. Además, adelantó en la misma comisión de pleno que han recaudado en lo que va de año 12 millones de euros en materia de tributos municipales.

Spínola recalcó que el coste de la tasa -149 euros por hogar- corresponde a los costes directos e indirectos del servicio de limpieza. Según el edil, encargaron un informe externo para calcular la cuantía de la tasa. Este nuevo tributo responde a la Ley de Economía Circular de 2022, la cual a su vez es una transposición europea.

La portavoz del PP, Jimena Delgado, aprovechó para criticar este nuevo tributo y recordó que han recurrido la tasa y que la denuncia se ha admitido a trámite. "Ya hay un perito designado para ver si ese es el coste real". Además, denunció que hay viviendas residenciales que han recibido recibos como si fueran turísticas.

Error en el registro de viviendas vacacionales

El concejal de Hacienda justificó este error y señaló que el número de viviendas vacacionales ha variado en el último año después de cambiar la normativa estatal. "¿Están actualizados los registros? Si las familias no lo hacen pasan estas cosas", dando a entender que hay viviendas que han pasado de la actividad turística a la residencial.

Delgado insistió en que el Ayuntamiento ha trasladado a los ciudadanos "su ineficacia" en materia de limpieza. "Los contratos en nulidad, la emergencia sanitaria, toda esa incapacidad hace que esté costando limpiar 100 millones de euros", matizó.

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Spínola volvió a subrayar que están cumpliendo la ley. Además, recordó que los ciudadanos pueden solicitar el pago de la tasa fraccionándolo en cinco mensualidades. Al tiempo que la portavoz del PP le insistía en que están produciéndose "dificultades" a la hora de solicitar las bonificaciones correspondientes para abonar el nuevo tributo.

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