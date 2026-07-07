Las Palmas de Gran Canaria inicia la recuperación del mural de Isabel Torres tras los actos vandálicos sufridos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado los trabajos para recuperar el mural dedicado a Isabel Torres tras los daños ocasionados por actos vandálicos, con el objetivo de devolver su imagen original a este homenaje a la activista y referente en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+.

La intervención permitirá eliminar las pintadas y preservar un espacio de memoria y reconocimiento a la figura de Isabel Torres, símbolo de la lucha por la igualdad, la diversidad y la visibilidad de las personas trans.

La concejala de Igualdad, Betsaida González, subrayó que “Isabel Torres forma parte de la memoria reciente de la ciudad y de la lucha por los derechos, la dignidad y la visibilidad de muchas personas, por lo que no podíamos permitir que un espacio de homenaje como este permaneciera dañado”.

Añadió que el mural representa el "compromiso" de Las Palmas de Gran Canaria con la diversidad, el respeto y la defensa de los derechos humanos y destacó que frente a cualquier "acto vandálico", la respuesta de las instituciones debe ser la "defensa" de los espacios públicos que representan "valores democráticos, igualdad y convivencia".

El mural fue inaugurado en 2022 por el Gobierno de Canarias bajo el lema 'Canarias Orgullosa' como una acción simbólica de reconocimiento público a la figura de Isabel Torres. Ubicado en un espacio emblemático y de gran tránsito ciudadano, rinde homenaje a la trayectoria personal y profesional de la actriz, presentadora y activista, primera mujer trans de Canarias en recibir el Premio Honorífico del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, así como la Medalla de Oro de Canarias por su contribución a la visibilización de la diversidad y a la defensa de los derechos humanos.