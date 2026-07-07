Las Palmas de Gran Canaria organiza en San Lorenzo una charla sobre prevención de incendios forestales y autoprotección

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del servicio de Seguridad y Emergencias, celebrará el próximo viernes 10 de julio, de 17:00 a 19:00 horas, una charla sobre prevención de incendios forestales y autoprotección ciudadana en el centro cívico San Lorenzo, dirigida a asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos y entidades de la ciudad. La asistencia será libre y no será necesaria inscripción previa.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar la sensibilización de la ciudadanía ante el riesgo de incendios forestales, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal presentes en el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, donde la proximidad entre viviendas y espacios naturales hace especialmente importante la adopción de medidas preventivas y de autoprotección.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destacó que la prevención es la herramienta "más eficaz" para reducir el riesgo de incendios forestales y minimizar sus consecuencias. "La implicación de la ciudadanía resulta esencial, especialmente en aquellas poblaciones situadas junto a espacios naturales".

Asimismo, Íñiguez subrayó que este tipo de acciones formativas permiten acercar a la población información práctica para saber cómo prevenir situaciones de riesgo y cómo actuar antes, durante y después de un incendio forestal.

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Durante la jornada se explicarán las principales medidas preventivas recogidas en la normativa vigente, las obligaciones de la ciudadanía para reducir el riesgo de incendios y las recomendaciones de autoprotección ante una posible emergencia.

Además, se ofrecerán pautas sobre planificación familiar ante situaciones de evacuación y se recordarán las precauciones relacionadas con el uso de artículos pirotécnicos en entornos urbanos.

La sesión también reservará un espacio para abordar los tradicionales Fuegos de San Lorenzo, que se celebran el próximo mes de agosto, desde la perspectiva de la prevención y la seguridad, poniendo en valor la importancia de compatibilizar dicha celebración con la protección de las personas y el entorno.

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El encuentro tendrá un carácter participativo y combinará exposiciones audiovisuales, ejemplos prácticos, análisis de situaciones reales y un turno de preguntas para resolver las dudas planteadas por las personas asistentes.