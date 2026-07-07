Reposición de Las Rehoyas: la urbanización del edificio de 148 viviendas sufre un nuevo retraso

La urbanización de los exteriores del primer edificio de reposición de Las Rehoyas sufre un nuevo retraso. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ampliado el plazo de ejecución del proyecto hasta el 15 de septiembre, por lo que si se suma a una prórroga previa, las obras se verán demoradas cinco meses frente al periodo inicialmente previsto. El proyecto permitirá mejorar el entorno del bloque de 148 viviendas del parque, cuyos trabajos terminaron hace año y medio y todavía no ha sido entregado a los vecinos.

A petición del PP, el edil de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, desveló la nueva fecha en la comisión de pleno celebrada este martes. El proyecto consiste en urbanizar el entorno del edificio de 148 viviendas de la reposición de Las Rehoyas, incluyendo el acceso peatonal a los portales, así como el rodado a los garajes. Incluye zonas de estancia, así como iluminación y otros elementos de mobiliario urbano.

Edificio Cachalote

En el último mes también se ha visto alterada la obra del Edificio Cachalote, inmueble que estará dedicado a la promoción de la economía azul en el barrio marinero de San Cristóbal. El concejal del PP Gustavo Sánchez denunció que los trabajos se encuentran paralizados. Roque especificó que se ha acordado la suspensión temporal y total del plazo de ejecución hasta la aprobación de la modificación del proyecto necesaria para continuar.

También en materia de vivienda pública, Roque precisó que la empresa adjudicataria de la obra de las 27 viviendas de alquiler asequible de León y Castillo ha presentado alegaciones a la modificación del proyecto. Los técnicos están analizándolas y de haber un acuerdo, la empresa podrá retomar los trabajos, los cuales quedaron paralizados en abril del año pasado tras detectarse errores en el cálculo de la estructura.