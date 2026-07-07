Movilidad
Los Tarahales estrena estación de Sítycleta: Sagulpa refuerza la movilidad sostenible en la zona alta de la ciudad
La iniciativa refuerza la apuesta por la movilidad sostenible y la integración comunitaria, fomentando barrios más resilientes y conectados
Sagulpa continúa ampliando la red de Sítycleta con la puesta en marcha de una nueva estación en Los Tarahales, una actuación que refuerza la apuesta de la entidad por acercar la movilidad sostenible a nuevos barrios y mejorar la conexión con espacios de especial actividad ciudadana, como los entornos educativos.
Con estas dos incorporaciones, Sagulpa continúa extendiendo la cobertura territorial de Sítycleta hacia la zona alta de la ciudad, y la implicación del Cabildo de Gran Canaria en estas iniciativas contribuye a seguir extendiendo la movilidad sostenible en la ciudad, acercando el servicio a nuevos espacios de uso cotidiano y consolidando una red cada vez más conectada, accesible y adaptada a las necesidades de las personas.
Más usuarios
El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de Sagulpa, José Eduardo Ramírez, señaló que cada nueva estación supone una oportunidad para que más personas incorporen la bicicleta a sus desplazamientos diarios. "Seguimos ampliando una red que conecta barrios, facilita la movilidad cotidiana y hace que el uso de la bicicleta pública sea cada vez más accesible para la ciudadanía", afirmó. Ramírez ha añadido que "este proyecto vuelve a demostrar que la colaboración entre administraciones públicas y entidades del territorio es la mejor herramienta para desarrollar actuaciones que mejoran la calidad de vida de las personas y hacen crecer un modelo de movilidad más sostenible para la ciudad".
Por su parte, el consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, destacó que la movilidad sostenible solo puede consolidarse si existe una cooperación real entre administraciones. "Desde el Cabildo seguimos apoyando iniciativas que facilitan nuevas formas de desplazarse y contribuyen a construir una Gran Canaria más sostenible y mejor conectada", detalló.
Colaboración
La colaboración con la Asociación Comunidad Energética Los Tarahales 1 aporta además un valor añadido al proyecto, integrando la movilidad sostenible dentro de una iniciativa comunitaria vinculada a la transición energética y al desarrollo de barrios más resilientes. Un ejemplo de cómo la cooperación entre instituciones y ciudadanía puede generar beneficios que trascienden la propia movilidad.
Con esta nueva estación, Sagulpa continúa consolidando el crecimiento de Sítycleta, un sistema que en los últimos años ha ampliado de forma constante su cobertura territorial y se ha convertido en una alternativa de transporte cada vez más utilizada por la ciudadanía, contribuyendo a una movilidad más eficiente, saludable y respetuosa con el entorno.
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