Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo ola de calorIntento asesinato Gran CanariaVideoclips de Quevedo en Gran CanariaEspaña pasa a cuartos del MundialGranca Live FestDulcería ParrillaJavier SantosLoterías en Canarias
instagramlinkedin

Turismo marítimo

De la terminal a contenedores: así es el nuevo control de pasajeros de cruceros del Puerto de Las Palmas

La inversión supera el millón de euros para modernizar los controles fronterizos, financiados con Fondos Europeos para la Seguridad Interior

Interior de los contenedores para el control fronterizo para los cruceristas

Interior de los contenedores para el control fronterizo para los cruceristas / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Puerto de Las Palmas ha completado la instalación de los nuevos puestos de control fronterizo destinados a automatizar los procesos de entrada y salida de viajeros de terceros países en la Terminal de Cruceros con la instalación de un segundo contenedor en el Muelle Santa Catalina, que permite ampliar la capacidad operativa del recinto portuario para el control documental de pasajeros.

El objetivo es facilitar los trámites de pasaportes y reducir los tiempos de espera en los accesos, especialmente en las escalas de cruceros con viajeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea.

Control automatizado de entradas y salidas

Este sistema permitirá registrar de forma automática los datos de entrada y salida de ciudadanos de terceros países. Esta herramienta sustituye progresivamente los sellados manuales de pasaporte por un sistema digital que recoge la información vinculada al cruce de frontera.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, señala que la implantación de estos puestos supone “un paso clave en la digitalización del sistema portuario” y sitúa al Puerto de Las Palmas en línea con las estrategias europeas de gestión inteligente de fronteras.

Contenedor instalado en el Muelle Santa Catalina para el control de pasajeros.

Contenedor instalado en el Muelle Santa Catalina para el control de pasajeros. / La Provincia

ETIAS y viajeros exentos de visado

El ETIAS será una autorización electrónica obligatoria para viajeros exentos de visado que quieran entrar en 30 países europeos para estancias de corta duración. Según los datos incluidos en el proyecto, alrededor de 1.400 millones de personas de más de 59 países y territorios deberán contar con este permiso cuando programen un viaje a Europa.

Este requisito afecta también a los visitantes que llegan en crucero, por lo que los puertos deberán adaptar sus instalaciones y procedimientos a los nuevos controles. En el caso de Las Palmas, la automatización se concentra en la terminal destinada al tráfico de cruceros, uno de los puntos de entrada de pasajeros internacionales en la isla.

Un contrato de más de un millón de euros

El proyecto fue adjudicado a Thales-TIS por 1.198.991,89 euros, sin IGIC. De esa cantidad, 787.940,54 euros corresponden a la adquisición e instalación de equipamiento, mientras que 245.136,94 euros se destinan al mantenimiento. La financiación procede de los Fondos Europeos para la Seguridad Interior.

El contrato incluye el suministro, instalación y mantenimiento integral del equipamiento automatizado para el control fronterizo y los servicios de información al pasajero. Además de los contenedores, contempla tabletas de registro y verificación para los puertos de Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario, sistemas de videovigilancia, infraestructura de telecomunicaciones mediante fibra óptica entre el puesto fronterizo de la Policía Nacional y la Terminal de Cruceros, así como señalética e integración de información al viajero.

Noticias relacionadas y más

Asistencia a pasajeros en los puntos de control

Para apoyar la puesta en marcha del sistema, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha adjudicado también un contrato complementario de servicios auxiliares de asistencia e información a pasajeros con un coste de 142.395,25 euros de financiación europea. El servicio, a cargo de Activa Fórum Canarias, tiene como finalidad orientar a los usuarios en el uso de los equipos y mejorar la gestión de colas en los puntos de control.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  3. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  4. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  5. “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
  6. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  7. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  8. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos

El ciclo del cine de Las Palmas de Gran Canaria se extiende a 12 barrios

El ciclo del cine de Las Palmas de Gran Canaria se extiende a 12 barrios

De la terminal a contenedores: así es el nuevo control de pasajeros de cruceros del Puerto de Las Palmas

De la terminal a contenedores: así es el nuevo control de pasajeros de cruceros del Puerto de Las Palmas

La Catedral de Santa celebrará una misa en recuerdo de las víctimas del terremoto de Venezuela

La Catedral de Santa celebrará una misa en recuerdo de las víctimas del terremoto de Venezuela

Reabre la Dulcería Parrilla en Triana: la propietaria consigue una medida cautelar

Reabre la Dulcería Parrilla en Triana: la propietaria consigue una medida cautelar

Las Palmas de Gran Canaria activa un dispositivo especial de limpieza para las Fiestas de San Lorenzo

Las Palmas de Gran Canaria activa un dispositivo especial de limpieza para las Fiestas de San Lorenzo

Las Palmas de Gran Canaria inicia la recuperación del mural de Isabel Torres tras los actos vandálicos sufridos

Las Palmas de Gran Canaria inicia la recuperación del mural de Isabel Torres tras los actos vandálicos sufridos

Poli Suárez, sobre su candidatura a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria: "Siempre he estado a la orden de lo que me pueda pedir mi partido"

Poli Suárez, sobre su candidatura a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria: "Siempre he estado a la orden de lo que me pueda pedir mi partido"

Más aparcamientos y accesibilidad: Las Palmas de Gran Canaria avanza en las expropiaciones en los Riscos de San Nicolás y San Roque

Más aparcamientos y accesibilidad: Las Palmas de Gran Canaria avanza en las expropiaciones en los Riscos de San Nicolás y San Roque
Tracking Pixel Contents