De la terminal a contenedores: así es el nuevo control de pasajeros de cruceros del Puerto de Las Palmas

El Puerto de Las Palmas ha completado la instalación de los nuevos puestos de control fronterizo destinados a automatizar los procesos de entrada y salida de viajeros de terceros países en la Terminal de Cruceros con la instalación de un segundo contenedor en el Muelle Santa Catalina, que permite ampliar la capacidad operativa del recinto portuario para el control documental de pasajeros.

El objetivo es facilitar los trámites de pasaportes y reducir los tiempos de espera en los accesos, especialmente en las escalas de cruceros con viajeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea.

Control automatizado de entradas y salidas

Este sistema permitirá registrar de forma automática los datos de entrada y salida de ciudadanos de terceros países. Esta herramienta sustituye progresivamente los sellados manuales de pasaporte por un sistema digital que recoge la información vinculada al cruce de frontera.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, señala que la implantación de estos puestos supone “un paso clave en la digitalización del sistema portuario” y sitúa al Puerto de Las Palmas en línea con las estrategias europeas de gestión inteligente de fronteras.

Contenedor instalado en el Muelle Santa Catalina para el control de pasajeros. / La Provincia

ETIAS y viajeros exentos de visado

El ETIAS será una autorización electrónica obligatoria para viajeros exentos de visado que quieran entrar en 30 países europeos para estancias de corta duración. Según los datos incluidos en el proyecto, alrededor de 1.400 millones de personas de más de 59 países y territorios deberán contar con este permiso cuando programen un viaje a Europa.

Este requisito afecta también a los visitantes que llegan en crucero, por lo que los puertos deberán adaptar sus instalaciones y procedimientos a los nuevos controles. En el caso de Las Palmas, la automatización se concentra en la terminal destinada al tráfico de cruceros, uno de los puntos de entrada de pasajeros internacionales en la isla.

Un contrato de más de un millón de euros

El proyecto fue adjudicado a Thales-TIS por 1.198.991,89 euros, sin IGIC. De esa cantidad, 787.940,54 euros corresponden a la adquisición e instalación de equipamiento, mientras que 245.136,94 euros se destinan al mantenimiento. La financiación procede de los Fondos Europeos para la Seguridad Interior.

El contrato incluye el suministro, instalación y mantenimiento integral del equipamiento automatizado para el control fronterizo y los servicios de información al pasajero. Además de los contenedores, contempla tabletas de registro y verificación para los puertos de Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario, sistemas de videovigilancia, infraestructura de telecomunicaciones mediante fibra óptica entre el puesto fronterizo de la Policía Nacional y la Terminal de Cruceros, así como señalética e integración de información al viajero.

Asistencia a pasajeros en los puntos de control

Para apoyar la puesta en marcha del sistema, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha adjudicado también un contrato complementario de servicios auxiliares de asistencia e información a pasajeros con un coste de 142.395,25 euros de financiación europea. El servicio, a cargo de Activa Fórum Canarias, tiene como finalidad orientar a los usuarios en el uso de los equipos y mejorar la gestión de colas en los puntos de control.