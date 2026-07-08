La Asociación de personas con autismo de Las Palmas de Gran Canaria atiende 522 personas en un año y medio

La Asociación de Familias de Personas con Autismo de Las Palmas (Apnalp) ha atendido a 522 usuarios en el último año y medio a través del programa "TEAcompañamos", un programa financiado por el ayuntamiento capitalino que incluye 12 habitaciones para personas con autismo que necesitan de un apoyo especial para ser autosuficientes. No obstante, la coordinadora de servicios de la entidad, María Afonso, continúa reclamando más recursos por las grandes listas de espera que tiene el centro de La Montañeta.

Durante una visita al centro, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, destacó la labor del colectivo en favor de las personas con autismo con necesidades de apoyo realizado en el suelo cedido por el Ayuntamiento. El propio centro es un antes y un después en "ayudar en el camino de vida que tienen por delante, que no es fácil", reflexionó la regidora, y explicó los beneficios que aporta el centro al disponer de recursos adaptados y específicos que durante el proceso pueden beneficiar a los usuarios.

Características de "El Panal"

Este centro es el primero integral y con viviendas tuteladas para personas con autismo en Canarias; cuenta con varias zonas adaptadas como una sala de logopedía, un espacio de juego con comedor e incluso dos huertos. El complejo, denominado "El Panal", se divide en dos edificios: uno enfocado a la atención integral desde el diágnostico precoz a los niños, y otro donde se ubican las 12 habitaciones para personas con autismo que requieren apoyos específicos.

La coordinadora, María Afonso, advirtió de que el centro necesita suelos específicos y funcionales para conservar la higiene de los niños en algunas salas de atención integral. Si bien ya la asociación cuentra con parte de los recursos requeridos reciclados del antiguo centro de Fátima, la coordinadora, María Afonso, advirtió de que el centro necesita suelos específicos y funcionales para conservar la higiene de los niños, y resaltó la dificultad de obtener fondos para la instalación del propio suelo.

En la visita la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, estuvo acompañada por la concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas; el director general de Servicios Sociales, Carlos Gómez y la presidenta de APNALP, Alicia Santana.

El plan del centro era crear una residencia específica que no tuviera un cáracter residencial, sino un ambiente más acogedor y familiar donde las personas puedan ser independientes. Además, los usuarios están diseñando unas tote bag - bolsa de tela- con el logo de Las Palmas de Gran Canaria como Candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, y se encargan de imprimir el logo, aseguran que los detalles sean claros y los transfieren a la bolsa aplicando presión. La asociación cuenta también con un campamento de verano que comenzó el 29 de junio y finalizará el 14 de agosto y que tiene un programa adaptado para cada persona.