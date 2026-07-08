La Bonoloto cae en Las Palmas de Gran Canaria

La Bonoloto ha dejado un premio de 38.583,18 euros en Las Palmas de Gran Canaria. El boleto acertante fue validado en el punto de venta situado en el C.C. Corte Inglés, en la avenida José Mesa y López, 15, planta baja, según los datos del sorteo celebrado este miércoles, 8 de julio de 2026, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El premio corresponde a la segunda categoría, es decir, cinco aciertos más el complementario. En total hubo cuatro boletos acertantes en esta categoría, repartidos entre Las Palmas de Gran Canaria, Ponferrada, Madrid y Olivares.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles fue: 06 - 07 - 21 - 26 - 30 - 40. El número complementario fue el 09 y el reintegro, el 7.

No hubo acertantes de primera categoría, por lo que el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo.

Un premio sellado en Mesa y López

El boleto premiado en Canarias fue validado en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el punto de venta ubicado en el Centro Comercial El Corte Inglés de la avenida José Mesa y López.

Se trata de uno de los cuatro boletos que lograron cinco aciertos más el complementario. Cada uno recibirá 38.583,18 euros.

Además del premio sellado en la capital grancanaria, también resultaron agraciados boletos en Ponferrada, en la provincia de León; Madrid; y Olivares, en Sevilla.

Así quedó el reparto de premios

En el sorteo no hubo acertantes de seis números. La segunda categoría dejó cuatro boletos premiados con más de 38.000 euros.

La tercera categoría, con cinco aciertos, registró 103 acertantes, que recibirán 749,19 euros cada uno.

También hubo 4.873 acertantes de cuarta categoría, con cuatro aciertos, premiados con 23,75 euros. En quinta categoría, con tres aciertos, se contabilizaron 91.757 premios de 4 euros.

El reintegro dejó 506.033 boletos premiados con 0,50 euros.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.530.425,50 euros, con 5.060.851 apuestas recibidas. Al no registrarse acertantes de primera categoría, el bote seguirá creciendo para la siguiente jornada.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Logo de la Bonoloto. / Redacción

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.