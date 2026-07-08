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El buffet de barbacoa coreana de Las Palmas de Gran Canaria donde puedes comer carne sin límite por menos de 22 euros

Los comensales pueden cocinar los cortes de carne a su gusto

Un lugar perfecto en la capital para disfrutar en buena compañía

Un lugar perfecto en la capital para disfrutar en buena compañía / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

La cocina asiática sigue ganado terreno en la gastronomía y ofreciendo elaboraciones típicas que triunfan entre quienes buscan este tipo de cocina. Las amantes de la carne tiene una parada obligatoria en la capital si buscan disfrutar sin límites de ella y otros platos característicos de Asia. Se trata de BBQ KORYO, un restaurante situado en Las Palmas de Gran Canaria que presume de ser el primer buffet libre de barbacoa coreana de Canarias, en el que los clientes pueden disfrutar de carne sin límite.

El creador de contenido gastronómico @manufoodhunter ha visitado recientemente el establecimiento y no ha dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores. "Este es el único buffet de barbacoa coreana que hay en toda la isla, en el que te puedes inflar a toda la carne que quieras y platos preparados sin ningún tipo de límite", asegura en el vídeo.

Carnes sin límites

El buffet cuenta con un funcionamiento muy sencillo. Cada mesa tiene una parrilla integrada para que los propios comensales cocinen las carnes a su gusto. Los pedidos se realizan directamente desde una tablet y se permite repetir tantas veces como se quiera.

Entre las opciones destacan cortes como entrecot, secreto ibérico, panceta de cerdo, contramuslo de pollo y otras carnes premium, además de una selección de salsas típicas coreanas. El creador reconoce que sus favoritas fueron la salsa de cacahuete y la salsa especial de la casa.

Mucho más que carme

Aunque la carne es la gran protagonista, la oferta incluye numerosos platos de la cocina coreana y asiática. En la carta del buffet también pueden encontrarse gyozas de diferentes variedades, bibimbap, pan bao, corndogs, pollo al curry con arroz basmati, verduras para cocinar en la parrilla e incluso marisco.

El bibimbap y el nuevo pollo al curry fueron los platos que más le gustaron al creador de contenido. "Uno de sus platos más típicos y que está espectacular", afirma.

Precios del buffet

BBQ KORYO ofrece dos tarifas de buffet libre:

  • De lunes a viernes al mediodía: 18,95 euros
  • Noches, fines de semana y festivos: 21,95 euros
  • Infantil (101-140 cm): 11,95 euros

Dónde se ubica

El buffet se encuentra en la calle Tomás Miller, 41, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de comida sin límites a un precio asequible.

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Abre todos los días de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas, ofreciendo tanto servicio de almuerzos como de cenas.

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