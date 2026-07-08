Burger Fest Canarias vuelve a Las Palmas de Gran Canaria con más de 25 restaurantes, música en directo y entrada gratuita
La Plaza de Canarias acogerá del 17 al 19 de julio la cuarta edición del festival, con hamburguesas, DJs, La Tribu Pop y opciones veganas y sin gluten
La Plaza de Canarias, en el entorno del Parque Santa Catalina, volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía urbana con la celebración de la cuarta edición de Burger Fest Canarias Las Palmas.
El festival tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de julio y contará con entrada gratuita, una amplia oferta gastronómica y una programación musical pensada para todos los públicos.
En esta nueva edición participarán más de 25 restaurantes de Canarias, que ofrecerán algunas de las hamburguesas más destacadas del Archipiélago en una cita que se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos del verano en la capital grancanaria.
Música durante todo el fin de semana
Además de la oferta culinaria, Burger Fest Canarias Las Palmas volverá a combinar gastronomía y música con actuaciones en directo y sesiones de DJs durante las tres jornadas.
La programación musical arrancará el viernes 17 de julio con las sesiones de Tana Sandoval, José Viera y Evando Moreira, que pondrán ritmo a la primera jornada desde las 18:00 horas hasta la medianoche.
El sábado 18 de julio será el turno de José Viera, Beat Creator y Sanfry, además de la actuación en directo de La Tribu Pop, una de las propuestas más esperadas del fin de semana.
El festival concluirá el domingo 19 de julio con las sesiones de Deepak Daswani, Las Mellizas DJ y Fano Sánchez, encargados de cerrar esta cuarta edición.
Hamburguesas, zona dulce y concurso gastronómico
Burger Fest Canarias Las Palmas contará también con una zona vegana y 100% sin gluten, además de un espacio dulce para los más golosos y una oferta de cervezas artesanas y de importación.
El evento mantendrá asimismo su tradicional concurso gastronómico, que premiará a las mejores hamburguesas participantes. El primer clasificado recibirá 500 euros, el segundo 300 euros y el tercero 150 euros. También habrá un Premio del Público, dotado con 150 euros.
Tras el éxito de sus anteriores ediciones, Burger Fest Canarias regresa a Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de reforzar su papel como escaparate de la gastronomía urbana en las Islas, combinando durante tres días hamburguesas, música y ocio al aire libre.
La muestra cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias.
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