Las regatas transatlánticas ARC y ARC+ volverán al Puerto de Las Palmas en octubre y noviembre con casi 200 barcos

Las regatas transatlánticas ARC y ARC+ regresan en octubre y noviembre al Puerto de Las Palmas y sus organizadores apuran ya todos los detalles de estas citas náuticas que llevarán al Muelle Deportivo de la capital de Gran Canaria al menos a las 197 tripulaciones que ya se han inscrito.

Los primeros en llegar serán los 84 barcos inscritos en la ARC+, entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre, y partirán hasta el puerto de Mindelo, en São Vicente (Cabo Verde) el 8 de noviembre y desde allí, a St. George's, en Granada, el 20.

Los participantes en esta primera regata representan a 21 nacionalidades y entre ellos hay un barco español, el Escalofrío.

La ruta hacia Santa Lucía

Una vez que estos barcos partan hacia Cabo Verde, la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas se preparará para recibir a las 113 tripulaciones que unirán Las Palmas de Gran Canaria con la Bahía de Rodney, en Santa Lucía.

La tripulación del barco canario que participó en la ARC en 2025 / José Carlos Guerra

La llegada de estos veleros y catamaranes está prevista entre el 10 y el 15 de noviembre, y salida hacia el Caribe se producirá el día 22.

Del listado provisional de inscripciones se desprende que en esta ocasión hay 30 nacionalidades distintas y al igual que en la anterior, hay un barco español, el Oummoulcolzom.

Actividades en el Puerto y la ciudad

Como ocurre cada año, durante el tiempo que permanezcan estos barcos atracados en el Muelle Deportivo se celebrarán varias actividades de dinamización tanto en el Puerto como en Las Palmas de Gran Canaria, entre las que destacan los desfiles de banderas y, sobre todo, las salidas de las regatas, que reúnen a cientos de personas que se acercan a este rincón de la ciudad para despedir a las embarcaciones y sus tripulaciones. El año pasado, además, se recuperó la peculiar y tradicional carrera de dinguis.