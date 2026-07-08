Control de plagas en Las Palmas de Gran Canaria: 220 desratizaciones y desinsectaciones en un mes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, continúa desarrollando actuaciones de control de plagas en todos los barrios de la ciudad con el objetivo de preservar la salubridad pública y garantizar el bienestar de la ciudadanía. En el último mes se han realizado 220 actuaciones de desinsectación y desratización en los cinco distritos del municipio, según apuntó la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, en la comisión de pleno celebrada este miércoles.

Del total de actuaciones, 142 fueron realizadas por el grupo de control de plagas de la Sección de Salud Pública, que actuó principalmente en calles, instalaciones municipales y espacios públicos. Por distritos, se realizaron 49 intervenciones en Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya; 31 en Vegueta, Cono Sur y Tafira; 22 en Ciudad Alta; 19 en Centro; y 18 en Isleta-Puerto-Guanarteme. A estas se suman tres actuaciones en plazas y parques.

Control de plagas

Asimismo, la empresa contratista del servicio municipal de control de plagas llevó a cabo 78 actuaciones durante el mes de junio. En este caso, las intervenciones se distribuyeron entre 29 en el distrito Centro; 19 en Ciudad Alta; 9 en Vegueta, Cono Sur y Tafira; y 6 en Isleta-Puerto-Guanarteme, además de seis actuaciones en instalaciones municipales y nueve en plazas y parques.

Carmen Luz Vargas señaló que “el control de plagas es un servicio esencial para garantizar la salud pública y la calidad de vida en nuestros barrios”. Asimismo, ha subrayado que “el Ayuntamiento mantiene una planificación continuada que permite actuar de manera preventiva y atender las necesidades detectadas en los distintos espacios de la ciudad”.

El servicio de control de plagas revisa cada semana su planificación para reforzar las zonas con mayor incidencia, con el objetivo de actuar de forma preventiva y dar respuesta a las necesidades detectadas en los distintos barrios del municipio. Asimismo, el servicio atiende avisos ciudadanos que pueden comunicarse a través del teléfono 928 448 745 o del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es.