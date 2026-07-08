Crítico tras ser reanimado en plena calle en Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre se encuentra en estado crítico tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria este miércoles, 8 de julio, en la calle Sagasta, en Las Palmas de Gran Canaria. El afectado, que permanecía sin identificar en el momento de editar la nota, fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso a las 13:44 horas. La llamada alertaba de que un hombre necesitaba asistencia sanitaria urgente en la citada vía de la capital grancanaria.

Socorristas de Cruz Roja iniciaron la reanimación

Los primeros en atender al afectado fueron socorristas de Cruz Roja. Tras comprobar que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación.

Esa primera intervención resultó clave hasta la llegada de los recursos sanitarios activados por el 112. La rapidez en el inicio de la asistencia permitió mantener las maniobras mientras se desplazaban las ambulancias del SUC.

Hasta el lugar se movilizaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario. El personal sanitario continuó con maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas.

Tras la intervención, el equipo del SUC consiguió recuperar el pulso del hombre. Una vez estabilizado, fue evacuado en estado crítico en la ambulancia medicalizada.

Traslado urgente al Hospital Doctor Negrín

El afectado fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó en estado crítico.

La Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencia durante la intervención en la calle Sagasta, facilitando el trabajo de los equipos sanitarios y la atención al afectado.