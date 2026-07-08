Las Palmas de Gran Canaria prepara un contrato provisional para reparar ascensores y escaleras mecánicas averiados

Las averías continuan cebándose con los ascensores y las escaleras mecánicas de uso público de Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento capitalino prepara un contrato "puente" a la espera del nuevo contrato de mantenimiento de este tipo de infraestructuras. Así lo adelantó el concejal de Vías y Obras, Carlos Díaz, durante la comisión de pleno que tuvo lugar este miércoles tras ser interpelado por los partidos de la oposición. En la misma sesión, el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, anunció que van a recurrir el recurso que obliga a pagar 508.025,08 euros a la Sociedad General de Autores y Editores por derechos de autor.

Díaz resaltó que tanto ascensores como escaleras mecánicas son elementos "sensibles" que usualmente son víctimas de numerosos actos vandálicos. "Si todo va bien en los próximos meses tendremos una licitación para dar respuesta a un servicio esencial", matizó el edil. Mientras tanto, están trabajando para salir del paso con un contrato menor "para poner en funcionamiento los que sean imprescindibles". La idea es que con esta alternativa provisional puedan volver a poner en marcha el ascensor del parque de Las Rehoyas, el cual ya tuvo una gran avería en febrero y, pese a que se puso en marcha en abril, lleva ya varias semanas otra vez paralizado.

Ascensores y escaleras paralizadas

Tras ser interpelado por la concejala del PP Victoria Trujillo, el edil de Vías y Obras explicó que hasta ahora el mantenimiento de estos elementos mecanizados lo llevaba Geursa "mediante un contrato muy básico y deficiente que solo hacía algunos correctivos". Díaz precisó que este contrato resultó insuficiente, de ahí que estén elaborando desde su concejalía uno más exhaustivo. La idea será poder hacer un trabajo más preventivo, además de incluir un servicio de atención 24 horas para resolver incidencias.

La Sociedad de Autores reclama los derechos por diversos actos: Carnaval, Navidad o las Fiestas Fundacionales

"Va a permitir que esos elementos funcionen con todas las garantías", expuso Díaz en su intervención. Además del ascensor de Las Rehoyas, en el último año han estado paralizados el ascensor del Barranquillo Don Zoilo, el que conecta San José con San Juan, las escaleras mecánicas de Primero de Mayo hacia San Nicolás, así como el ascensor y escaleras de Lomo Verdejo. La mayoría adolecen de la falta de mantenimiento, además de continuos actos vandálicos.

Los ascensores y escaleras mecánicas de Las Palmas de Gran Canaria tuvieron una puesta a punto en 2022 tras años de abandono. Por ese entonces la mayoría se encontraban paralizados desde hacía años, en algunos casos desde hace más de una década. El Ayuntamiento procedió a una rehabilitación integral a través de Geursa, con la incorporación de cámaras de seguridad y un contrato de mantenimiento que resultó insuficiente y que se encuentra ya vencido.

Derechos de autor

Por otro lado, el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, subrayó en la misma comisión que van a recurrir el recurso de apelación presentado por la Sgae y estimado de manera parcial por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Esta resolución judicial insta a la Sociedad de Promoción a pagar 508.025,08 euros por la reclamación de derechos de autor de diversas actividades celebradas en la capital: Carnaval, Musicando, Temudas, Womad, el Festival Internacional de Cine, Cine + Food, las fiestas de San Lorenzo, los actos de Navidad y Reyes o las Fiestas Fundacionales.

"Estimamos que la Sociedad de Promoción lo hizo bien", aseguró Íñiguez tras ser interpelado por el edil del PP Ignacio García Marina, "y así lo seguiremos entendiendo". La resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas emitida el pasado mes de junio revocaba una sentencia previa del juzgado mercantil, que había limitado la condena a 162.454,96 euros. Esta cantidad difiere de la que reclama la Sgae dado que el juzgado consideró que parte de la deuda había prescrito y por otro lado no se podía acreditar la implicación de Promoción en todos los eventos reclamados.