Elecciones municipales
Marcial Morales, candidato de Primero Canarias: "Las Palmas de Gran Canaria necesita un meneo y una manita de cariño"
El candidato de Municipalistas Primero Canarias a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en los comicios de 2027 fue elegido por unanimidad en la asamblea local del partido
La directiva de Primero Canarias ha presentado formalmente este miércoles a Marcial Morales como el candidato del partido para la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en los comicios de 2027. Bajo el lema 'LPGC necesita un meneo', Teodoro Sosa y Óscar Hernández destacaron el perfil social y humanista del que fuera consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y presidente del Cabildo de Fuerteventura.
"No solo se trata de la experiencia política que ha demostrado, sino del momento en el que decide dar el paso", resaltó Óscar Hernandez, dirigente de la formación política. "Esta es una plaza difícil, pero Marcial Morales lo hace desde una posición que nunca ha abandonado, la del compromiso por la lucha y la justicia social".
Por su parte, Teodoro Sosa destacó que el partido se enfrenta a un "reto", lograr la capital grancanaria. "El error hasta ahora ha sido elegir candidatos de tercera", matizó, "pero este hombre ha pateado la ciudad desde que dejó la política hace ocho años. No se fue a ninguna puerta giratoria, sino a la fundación Yrichen y al comedor de San Pedro en La Isleta". Un perfil que calificó como el idóneo para "sacar al Ayuntamiento de la situación de bloqueo en la que se encuentra”.
Insistió también en el lema de la campaña y enumeró que el "meneo" que necesita la ciudad tiene que ver con "la necesidad de limpieza, planificación y gestión". Sosa concluyó su intervención antes de dar paso al recién designado candidato apostando por una ciudad que "judicialice menos" la vida política.
Candidatura con capacidad "integradora"
Recibido entre aplausos y visiblemente emocionado, Morales destacó que su candidatura va de "unidad, diálogo y de equipos". Cuestionado por los medios sobre posibles alianzas con otros partidos, como Coalición Canaria, con la que anunciaron ir conjuntamente en Arucas a la próxima cita electoral, subrayó que el partido tiene "capacidad integradora". Aún así, matizó que estaban "ante el número uno de la candidatura nacionalista en Las Palmas de Gran Canaria".
Originario de Tuineje, Fuerteventura, aclaró que ha "pateado" la ciudad por la que se presenta "toda su vida" y que podría "recitar" cada uno de los 112 barrios que componen la capital grancanaria, ciudad en la que reiteró, reside y ha vivido de forma intermitente en los últimos 30 años.
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