Un pasajero sin casco destapa un delito vial en Jinámar

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria interceptó en Jinámar un ciclomotor después de detectar que el pasajero circulaba sin casco. Los agentes de la Unidad de Distritos dieron el alto al vehículo, pero el conductor hizo caso omiso a la indicación policial y continuó la marcha.

El ciclomotor fue interceptado posteriormente. Al comprobar la situación del conductor, los agentes constataron que carecía de permiso de conducción, por lo que se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

La intervención comenzó cuando la Unidad de Distritos observó que el acompañante del ciclomotor no llevaba casco. Esta infracción motivó el alto policial en Jinámar.

Sin embargo, el conductor no obedeció la orden de detenerse y siguió circulando hasta que fue interceptado poco después por los agentes.

El conductor carecía de permiso

Una vez detenido el ciclomotor, la Policía Local comprobó que el conductor no tenía permiso de conducción.

Por este motivo, se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. Además, los agentes tramitaron las correspondientes denuncias por las infracciones detectadas durante la intervención.

Una infracción que acabó en diligencias

Lo que empezó como una actuación por un pasajero sin casco terminó con un conductor investigado por circular sin permiso y por desobedecer el alto policial.

La intervención vuelve a poner el foco en la seguridad vial en Jinámar y en la vigilancia del uso del casco en ciclomotores y motocicletas.