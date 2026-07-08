La Policía Local realiza más de 650 actuaciones de protección y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad

La Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado durante el primer semestre de 2026 un total de 653 actuaciones de protección, atención y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

La unidad desarrolla su actividad para dar respuesta a situaciones que afectan a personas sin hogar, menores, personas mayores, víctimas de violencia de género, personas con problemas de salud mental y otros colectivos que requieren una atención especializada.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destacó que la labor de los agentes va más allá de la intervención policial. "Se basa en el acompañamiento, la orientación y el apoyo a las personas que atraviesan situaciones de especial dificultad".

Las actuaciones dirigidas a personas sin hogar constituyen el ámbito con mayor volumen de intervención durante los seis primeros meses del año, con 113 servicios realizados. Les siguen las relacionadas con menores en situación de desatención familiar o absentismo escolar y las desarrolladas con personas con problemas de salud mental, con 71 intervenciones en ambos casos.

Asimismo, la UPAL ha atendido 59 situaciones relacionadas con personas mayores en situación de vulnerabilidad y ha intervenido en 57 casos de violencia de género, prestando acompañamiento desde los primeros momentos tras la denuncia.

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La actividad de la unidad también ha incluido ocho actuaciones por violencia doméstica, una por delitos contra la libertad sexual, siete inspecciones de locales, 35 actuaciones administrativas y 67 derivadas de oficios judiciales.