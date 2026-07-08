El Puerto de Las Palmas renuncia a sustituir un pantalán vital para las regatas ARC por la oposición de algunos barcos

El Puerto de Las Palmas da por perdidos varios puntos de atraque para las embarcaciones que participarán este año en las regatas ARC y ARC+ que comenzarán a llegar al Muelle Deportivo a finales de octubre y permanecerán allí hasta el 22 de noviembre.

La Autoridad Portuaria no ha podido culminar la sustitución de los pantalanes S y T de la Dársena de Embarcaciones Menores -los más alejados de la costa del lineal situado junto a la playa de Las Alcaravaneras- por la negativa de varias personas a abandonar temporalmente estas líneas de atraque para la realización de los trabajos, apunta la jefa de Obras e Infraestructuras, Antonia Bordón.

En concreto, el pantalán que no se ha podido terminar de sustituir es el T. «No hay forma de sacar las embarcaciones de ese lado» y «probablemente tendremos que rescindir el contrato con el licitador y no hacerlo», asevera. El problema, añade Bordón, es que los barcos que lleguen en el futuro esperan encontrar una instalación en buen estado, «no una instalación que tiene las maderas rotas» y con elementos deteriorados, pero «a quienes están allí les da igual mientras no les echen».

Una inversión de casi 1,1 millones

Para estas dos líneas de atraque que presentaban un importante estado de deterioro, la Autoridad Portuaria preparó dos proyectos que sumaban casi 1,1 millones de euros con los que se pretendía «volver a disponer de unas instalaciones actualizadas y en buen estado, que permitan mejorar la calidad de la estancia en puerto tanto de los barcos como de los usuarios», recogía los documentos técnicos de la licitación.

Imagen de archivo del paseo del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas / José Carlos Guerra

La renovación de este embarcadero tenía un presupuesto de 595.151 euros, mientras que el del S ascendía a los 498.694 euros. En estos dos lineales se hallaban unas 70 embarcaciones de tránsito, según explicaba la presidenta de la Autoridad Portuaria en el momento de la licitación, y para minimizar los inconvenientes, los trabajos no se realizarían a la vez, aunque obligaba a los barcos a salir del Muelle Deportivo y buscar una ubicación en otras zonas de la isla durante la actuación.

El pantalán T, sin sustituir

Sin embargo, varios de estos barcos se han negado a abandonar el lugar imposibilitando la sustitución del pantalán T, que tiene una longitud de 84 metros y un martillo de 60, y tiene capacidad para albergar 47 barcos de hasta 20 metros de eslora. Asimismo, el Puerto da por hecho que también se negarán a retirarse para dar cabida a los barcos que participarán en las regatas, aunque ya el año pasado se temía lo mismo y finalmente no trascendieron problemas.

El proyecto contemplaba la sustitución de los módulos de 2,5 metros de ancho de perfilería de aluminio naval anticorrosivo y un pavimento de madera exótica y composite.

Futuro del Muelle Deportivo

Esta es una de las actuaciones previstas para mejorar el Muelle Deportivo mientras se ultiman los pliegos para la licitación de la gestión de este espacio. Antonia Bordón explica que llevan años trabajando en este documento que debe contar con el informe de compatibilidad con la estrategia marina y debe ser atractivo para encontrar a empresas que estén interesadas en coger el Muelle Deportivo e invertir en él.

En ese sentido, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, dio a conocer en el XX Symposium sobre Puertos Deportivos, celebrado en Mallorca los días 28 y 29 de mayo, los planes de expansión, desarrollo y gestión del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas ante operadores, gestores y especialistas del sector náutico y de marinas deportiva, centrados en el incremento de la capacidad y en la reorganización de los usos actuales.

En ese encuentro, apuntó que la Dársena de Embarcaciones Menores de la capital grancanaria es la mayor del Estado que es gestionada de forma pública y que la pretensión de la institución es invertir en infraestructuras marítimas de abrigo para albergar más amarres y la reorganización de las áreas existentes para reforzar la actividad náutica y potencia la oferta asociada al ocio, la restauración y los servicios complementarios.

La jefa de Obras e Infraestructuras de la Autoridad Portuaria recuerda que en esta zona del Puerto de Las Palmas se procedió ya a reordenar la avenida Joaquín Blanco Torres para que sea un lugar de paseo más amble. Además, se van a mejorar varios servicios para que sea, cada vez, un lugar más competitivo para los inversionistas. Entre estas iniciativas se encuentra el proyecto eléctrico para los pantalanes R, S, T y Z -aunque el T quedará pendiente - y el dique este; la renovación de los vestuarios y aseos de uso exclusivo para los usuarios autorizados de la Marina; y el suministro, instalación, integración y servicio de mantenimiento del sistema de lectura de los datos identificativos de las embarcaciones.

De forma paralela, la institución que preside Beatriz Calzada continúa impulsando los expedientes para el desalojo de las embarcaciones que se utilizan como residencia fija y los negocios que ocupan el centro comercial Sotavento.