"Servirá para reducir la factura de la luz": La nueva empresa municipal de Las Palmas de Gran Canaria asesorará a comunidades

La empresa de la energía que está preparando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asesorará a comunidades de vecinos, entre otras posibles funciones para obtener ingresos. El Consistorio capitalino aprobó la semana pasada el proyecto de acuerdo para transformar la Agencia Local de la Energía (ALGE) en una Entidad Pública Empresarial (EPE). Este es uno de los últimos pasos necesarios para establecer la nueva compañía. Para ello, el Consistorio se basa en una memoria elaborada en 2024 que avala su viabilidad financiera.

La concejala de Sostenibilidad, Gemma Martínez, explicó en comisión de pleno este martes que los informes "demuestran la eficacia de esta empresa", al tiempo que aseguró que permitirá a los vecinos de la capital "reducir la factura de la luz". La portavoz del PP, Jimena Delgado, cuestionó la creación de esta empresa municipal y las funciones que tendrá, más teniendo en cuenta que el Ayuntamiento capitalino aprobó en el pasado mandato la disolución de la ALGE.

Dos vías de ingresos

La memoria establece dos vías de ingresos para hacer frente a los gastos de explotación previstos. Por un lado, proyecta la expansión de servicios de auditoría y certificaciones energéticas, así como de consultoría. Estos podrían estar dirigidos tanto al sector público como al privado y permitiría elaborar planes de optimización energética; fomentar medidas de ahorro y eficiencia en edificios; o asesorar, coordinar e impulsar proyectos en esta materia.

Delgado: «¿Quieren hacer competencia desleal a las empresas privadas? Será una distorsión del mercado»

Por otro lado, el documento estima que lo mejor sería formalizar un convenio con el Ayuntamiento, de tal manera que este cedería a la entidad las cubiertas municipales para su explotación mediante paneles fotovoltaicos. Estas instalaciones proveerán de un porcentaje de energía al Consistorio, en función de su consumo registrado, y podría generar ingresos mediante la venta del excedente de energía generada.

"Será un instrumento ágil", subrayó Martínez este martes. La concejala defendió que "la mejor gestión directa es un ente público empresarial". Eso sí, reconoció que la empresa necesitará una inyección presupuestaria inicial -calculada en unos 3,6 millones de euros-, "pero luego será sostenible". Subrayó que los informes "demuestran la eficacia de esta empresa, para algo tan sencillo como reducir la factura de la luz de nuestros vecinos".

Un técnico coloca placas solares en una vivienda. / LP/DLP

Por su parte, la portavoz del PP cuestionó las vías de ingresos previstas en la memoria: "¿Quieren hacer competencia desleal a las empresas que hacen esas labores?" Al mismo tiempo, afirmó que supondrá "una distorsión de mercado, no creemos en sustituir lo privado por lo público". Delgado llegó a acusar a la concejala de Podemos de querer una empresa para "colocar a los suyos antes de las elecciones".

"Aquí no vamos a enchufar a nadie"

"No todos somos lo mismo, aquí no vamos a enchufar a nadie", respondió Martínez. La concejala aseguró que en la ciudad "tan solo existe una comunidad energética" y que su intención es revertir esa realidad, "la intención es que haya en toda la ciudad, lo que no puede ser es que no tengamos placas solares en todas las azoteas. Sobretodo en un contexto internacional tan volatil en los que los precios de la energía suben todo el rato".

Martínez matizó en que deben caminar hacia "una ciudad del siglo XXI", y eso pasa por crear energía con fuentes renovables -como la solar- o hacer refugios climáticos. La concejala anunció que harán un estudio para ver cómo crear más espacios en este sentido y preparar así la ciudad ante la crisis climática.