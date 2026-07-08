La tasa de abandono en Urgencias bajó al 2,6% en Gran Canaria durante el confinamiento de 2020

El confinamiento redujo el número de personas que abandonaban los servicios de Urgencias antes de ser atendidas, según concluye un estudio liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria junto al Servicio Canario de la Salud e investigadores de universidades italianas.

El trabajo compara la evolución de esta tasa en dos hospitales universitarios europeos: el hospital de Ancona, en Italia, y el Hospital Universitario Doctor Negrín, en Gran Canaria. Los investigadores analizaron los datos antes, durante y después de la pandemia de covid-19 para conocer cómo el confinamiento modificó los patrones de conducta de la población hacia los servicios hospitalarios de urgencias.

La principal conclusión es que la tasa de abandono antes de recibir atención sanitaria descendió durante la etapa del confinamiento. Es decir, las personas que acudieron a Urgencias entre el 9 de marzo y el 3 de mayo de 2020 en Italia y entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020 en Gran Canaria fueron menos propensas a marcharse sin haber sido atendidas que en los mismos periodos de 2019 y 2021.

Del 4% al 2,6% en Gran Canaria

En el caso de Gran Canaria, el estudio recoge que en ese mismo periodo de 2019 un 4% de las personas que acudieron a Urgencias se marcharon antes de ser atendidas.

Durante el confinamiento de 2020, esa cifra bajó hasta el 2,6%, mientras que en 2021 volvió a situarse en el 4%.

Del análisis conjunto de ambos hospitales, los investigadores concluyen que los varones de entre 17 y 43 años con un código más bajo en el triaje fueron los más propensos a abandonar Urgencias antes de ser valorados por un médico.

El triaje es la valoración inicial que permite determinar la urgencia de la atención sanitaria que necesita cada paciente.

Reducir la presión sobre Urgencias

La presión asistencial sobre los servicios de Urgencias es uno de los principales problemas de los sistemas públicos de salud, con un alto impacto sanitario y económico.

Por este motivo, los investigadores quisieron analizar cómo la pandemia modificó la conducta de los pacientes ante este servicio y qué enseñanzas pueden extraerse para mejorar la organización de la atención sanitaria.

Aunque consideran que se necesita más investigación para determinar si estos cambios están relacionados con diferencias en la organización de la Atención Primaria, los autores sostienen que los datos obtenidos son un punto de partida para diseñar medidas que ayuden a reducir la presión sobre Urgencias.

También apuntan a la necesidad de mejorar la concienciación pública y profesional sobre las vías de atención más adecuadas según cada dolencia y sobre el papel de los profesionales sanitarios en cada una de ellas.

Publicado en la revista Medicina

Los resultados del estudio han sido publicados en la revista Medicina.

Por parte de la ULPGC, el trabajo lleva la firma del catedrático en Salud Pública y Medicina Preventiva Lluís Serra Majem y de las investigadoras Laura Tomaino, adscrita al Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, y Silvia Rodríguez Mireles, perteneciente al Grupo de Investigación Reconocido Economía de la Salud y Políticas Públicas.

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En la investigación participan también la Università Politecnica delle Marche, en Ancona; las universidades de Milán y Bolonia; y el Departamento de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de la Salud.