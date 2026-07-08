Trabajadores del Insular-Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria rechazan quedarse sin parquin de motos

Más de 250 profesionales del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI), en Las Palmas de Gran Canaria, reclaman a la Dirección Gerencia una alternativa antes de la eliminación del espacio de aparcamiento de motocicletas situado dentro del recinto hospitalario.

La medida, comunicada por la dirección del centro, entra en vigor el 15 de julio de 2026 y afecta a unas 150 plazas utilizadas por trabajadores desde hace más de una década.

El colectivo afectado inició una recogida de firmas y solicitó el apoyo de varias secciones sindicales del hospital. La petición se dirige a evitar la supresión total del aparcamiento sin una ubicación sustitutiva dentro del complejo o en sus inmediaciones. Según los trabajadores, la desaparición de estas plazas complica el acceso al centro en una zona donde el estacionamiento resulta escaso y el aparcamiento disponible para vehículos funciona con pago y lista de espera.

Una reordenación por las obras del recinto hospitalario

La Dirección Gerencia justifica la decisión por la necesidad de reorganizar los espacios de la parcela hospitalaria ante el incremento de obras en ejecución. La zona reservada hasta ahora a motocicletas pasa a destinarse a vehículos de servicios sanitarios, técnicos, mantenimiento y proveedores esenciales, según la comunicación remitida al personal afectado.

Los trabajadores no cuestionan la ejecución de las obras ni las necesidades operativas del hospital, pero reclaman una solución previa a la retirada del espacio. En el escrito formal presentado a la dirección piden la habilitación de una zona alternativa, la prórroga de la medida mientras esa alternativa no exista, información sobre la duración prevista de los trabajos y el estudio de fórmulas intermedias, como franjas horarias o una reducción proporcional del espacio.

"La moto no es un capricho"

La portavoz de la concentración, Rita, trasladó el malestar del colectivo y defendió que la protesta nace de una necesidad vinculada a la movilidad diaria de los profesionales. "Hoy hablo en nombre de cientos de profesionales sanitarios del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria que cada día acudimos a nuestro puesto de trabajo en motocicleta", señaló durante su intervención.

Rita remarcó que la concentración no se plantea como un acto de enfrentamiento. "Esta concentración no nace del enfrentamiento. Nace de una necesidad", afirmó. Según la portavoz, el espacio de aparcamiento permitió durante más de 15 años que numerosos trabajadores llegaran con puntualidad a sus turnos y desarrollaran su labor con normalidad.

Dificultades para aparcar en el entorno: "Aparcar es prácticamente imposible"

El colectivo sostiene que la supresión del aparcamiento deja a muchos profesionales sin una opción real para acudir al hospital en motocicleta. Rita recordó que quienes trabajan en el centro conocen la situación de los alrededores y afirmó que "aparcar es prácticamente imposible". También apuntó que el único aparcamiento para vehículos es de pago y cuenta con lista de espera, por lo que no supone una alternativa para la mayoría de la plantilla.

La portavoz indicó que cada día acceden al hospital más de 200 motocicletas. "Detrás de cada una de ellas hay una enfermera, un médico, un TCAE, un celador, un técnico, un administrativo o cualquier otro profesional que viene a cuidar de los demás", expresó. El colectivo considera que la moto facilita la llegada a los turnos, especialmente en horarios de madrugada, nocturnos o cambiantes.

No estamos aquí para exigir privilegios. Estamos aquí para pedir una solución

Los trabajadores defienden que la motocicleta contribuye a descongestionar los accesos al complejo hospitalario, una queja recurrente entre personal y pacientes. También subrayan que este medio de transporte genera un menor impacto ambiental que el vehículo convencional y encaja con los objetivos de movilidad sostenible del Gobierno de Canarias.

Rita resumió la posición del colectivo con una petición de diálogo. "No estamos aquí para exigir privilegios. Estamos aquí para pedir una solución", señaló. La portavoz añadió que, si el espacio actual desaparece, debe habilitarse otro que permita a los trabajadores continuar usando la motocicleta para acudir a su puesto de trabajo.

Petición de diálogo urgente

Varias secciones sindicales del centro ya conocen la situación y valoran su respaldo formal a la solicitud del colectivo. Los profesionales afectados insisten en que el margen de tiempo resulta limitado, ya que la medida entra en vigor el 15 de julio de 2026.

El colectivo reclama una mesa de diálogo con la Dirección Gerencia para buscar una salida antes de la supresión definitiva de las plazas. "Nuestra petición es razonable. No buscamos confrontación. Buscamos diálogo, colaboración y una solución que beneficie tanto a los profesionales como al funcionamiento del propio hospital", afirmó Rita. Su intervención cerró con una idea central para los trabajadores: "Cuidar de quienes cuidan también es apostar por una sanidad pública más eficiente".