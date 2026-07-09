El arte urbano toma Las Alcaravaneras este fin de semana para crear identidad en la plaza Gabriel Megías Pombo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Distrito Centro, pone en marcha el proyecto piloto ‘Ciudad desde el Barrio’, una iniciativa de intervención artística participativa que convertirá la plaza Gabriel Megías Pombo del barrio de Las Alcaravaneras en un espacio de creación colectiva e identidad compartida.

El proyecto, impulsado por el Distrito Centro junto a la Asociación de Vecinos y Comerciantes Alcaraván y la Asociación Cultural Art Alcaravaneras, plantea la transformación artística de trece maceteros de gran formato, un banco urbano y varias columnas mediante una propuesta que combina creación contemporánea, participación ciudadana y regeneración del espacio público.

Fortalecer los barrios

El concejal del Distrito Centro, José Eduardo Ramírez, señaló que "este proyecto demuestra que la cultura también es una herramienta para fortalecer los barrios, fomentar la convivencia y reforzar el sentimiento de pertenencia de quienes viven en ellos. Queremos que el espacio público sea un lugar de encuentro, de creatividad y de construcción colectiva".

Ramírez añadió que "esta experiencia piloto nace con vocación de continuidad. Nuestro objetivo es comprobar el impacto de este modelo de intervención participativa para poder extenderlo a otros barrios del distrito, siempre de la mano del tejido vecinal y cultural que tan importante labor desarrolla en la ciudad".

Cartel del evento 'Ciudad desde el barrio' en las Alcaravaneras. / LP/DLP

'Ciudad desde el Barrio' parte de la idea de que el mobiliario urbano puede convertirse en un soporte para narrar la historia, el presente y las aspiraciones del barrio. Para ello, la intervención artística girará en torno a distintos ejes temáticos como el mar y la ciudad, la infancia y los espacios compartidos, la biodiversidad urbana y la memoria de Las Alcaravaneras.

Proyecto en tres fases

El proyecto se ha desarrollado en tres fases: en la primera, se llevó a cabo un proceso de mediación cultural con la participación de las asociaciones promotoras y del vecindario para recoger referencias, recuerdos y elementos simbólicos del barrio.

Posteriormente, tuvo lugar la intervención artística bajo dirección profesional y, finalmente, este próximo fin de semana –el viernes 10 y el sábado 11 de julio– se celebrará una presentación pública de la obra con el objetivo de compartir el resultado con la ciudadanía y reforzar su carácter colectivo.

El evento cuenta con la participación de artistas urbanos del contexto creativo local como Dani Hache, Makarrón, Lia Ateca, Moreno Tapia, Sara Jorge, Mireia Tramunt, Aben Montesino, Alejandra Florián, Sublime.86, Barbecho Creativo, Tatiana García, Craos, Kim, Jordán, Luana y Sara Heito.