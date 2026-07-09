Solo 14 aspirantes pasan el primer corte para ocupar la plaza de Jefe de Medio Ambiente del Puerto de Las Palmas

La convocatoria del proceso selectivo para cubrir la plaza fija de la Jefatura de División de Medio Ambiente del Puerto de Las Palmas, que tiene una retribución anual de 59.000 euros brutos, ha despertado el interés de 42 personas que han inscrito, aunque solo 14 de ellas forman parte de la lista provisional de admitidos, según ha publicado la Autoridad Portuaria en su portal web.

La convocatoria establece que la selección se realizará mediante concurso de méritos, un sistema en el que se valorará especialmente la experiencia profesional, la formación especializada y las competencias técnicas vinculadas al ámbito ambiental y portuario. De los 28 aspirantes que han quedado, por ahora, fuera del proceso, uno ya ha está excluido por haber presentado su solicitud fuera del plazo establecido, pero el resto aún tiene la posibilidad de subsanar la documentación requerida.

Supervisión de las políticas ambientales portuarias

El puesto, que está ocupado actualmente por un trabajador de esta institución, depende del Área de Sostenibilidad Ambiental y Estrategia Energética, y tiene como responsabilidad principal la supervisión y coordinación de las políticas ambientales de los puertos de la provincia de Las Palmas. Entre otras funciones debe coordinarse con Capitanía Marítima y otras administraciones públicas.

También deberá coordinar actuaciones relacionadas con el suministro de combustible, planes de contingencia frente a contaminación accidental, memorias de sostenibilidad y colaboración con Capitanía Marítima y otras administraciones públicas.

Ocean Estructures / ECOS

Requisitos para optar al puesto

Entre los requisitos que exige la Autoridad Portuaria para optar a este puesto se encuentra la obligatoriedad de contar con una titulación universitaria del nivel Meces 2 o superior y acreditar al menos cuatro años de experiencia profesional en la gestión ambiental, residuos, auditoría o consultoría ambiental, especialmente en ámbitos portuarios, marítimos, petroquímicos o de servicios ambientales. Además, el candidato debe estar en posesión del carné de conducir tipo B y tener disponibilidad horaria.