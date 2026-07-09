Los empresarios de Mercalaspalmas denuncian "abandono" de las instalaciones y advierten del fin de la concesión administrativa

El presidente de la Asociación de empresarios de Mercalaspalmas, Juan Armando Rodríguez, denunció este jueves el "abandono" de las instalaciones del centro por parte de la dirección de Mercasa y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como accionistas de la sociedad mercantil. A ello suman la "incertidumbre" generada en el sector ante la finalización de la concesión administrativa del centro de abastos en 2031.

Techos en mal estado, carencia de protectores laterales en los muelles que eviten caídas, baños sin acabar y una falta de comunicación por parte de la actual gerencia son algunas de las reivindicaciones que su portavoz detalló en rueda de prensa.

Rodríguez añadió que entre la "dejadez" de las instituciones se encuentra la demora de las obras de la nave multiusos, que sufrió un incendio en 2023. "Tres años después nos dicen que todavía no están acabadas".

Subrayó que en Mercalaspalmas se han suscitado en los últimos años hasta tres incendios y que, aunque los hidrantes se van a sustituir, "no sabemos en qué estado se encuentran los actuales".

Vista de la nave con daños desde el interior tras las recientes borrascas. / LP/DLP

A esas demandas, el portavoz de los empresarios sumó la necesidad de nuevas cámaras de seguridad e información sobre el protocolo de actuación en infraestructuras críticas como Mercalaspalmas.

Todo ello a pesar de que el Consejo de Administración hizo público el pasado 4 de junio un nuevo paquete de inversiones que supera los 1,7 millones de euros para avanzar en la modernización de la unidad alimentaria.

2031: fin de la concesión

Rodríguez hizo hincapié en uno de los temas que más le preocupa y que está generando "incertidumbre" entre los empresarios y trabajadores: la finalización de la concesión administrativa de la parcela en 2031, otorgada hace cinco décadas. "Desde la dirección de Mercasa no nos dicen nada sobre qué va a pasar una vez acabe la concesión", subrayó.

Añadió que aunque no se renueve "habrá que buscar alternativas, sin que eso perjudique a las empresas que llevamos aquí casi 50 años". Desde la asociación temen que a partir de 2031 la fórmula de gestión cambie a la de "contrato de arrendamiento" -ya existente en varios puestos- pero con nuevas tarifas frente a la que los empresarios no puedan hacer frente.

"No nos van a echar a la calle, pero queremos saber cuál va a ser la solución económica que Mercasa va a poner y cuánto nos va a costar".

"Muchos empresarios se han ido"

A menos de cinco años de que se cumpla el plazo, el portavoz de los empresarios alertó de que muchos comerciantes "ya se han ido" y que en los últimos 20 años "no ha habido nuevos inversores".

De hecho, cuestionó el censo que la gerencia promueve públicamente. "Hablan de 200 y tantas empresas, pero según nuestros datos, no creo que pasen de 100".

Mercalaspalmas abrió sus puertas en 1981. Compuesto de las naves A y B, además del Edificio Administrativo. "Mercasa tomó en ese momento la concesión el resto de la parcela por 50 años para explotarlo como zonas complementarias", que expira en 2031.

Rodríguez denunció la "dejación" que tanto el Ayuntamiento como la actual gerencia han mostrado por el principal centro de abasto de la ciudad y la Isla. "A pesar de que el servicio está municipalizado, nunca se han ocupado de Mercalaspalmas".