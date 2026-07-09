De gira por Canarias: Rebelión en la Geografía busca aportaciones del tejido cultural isleño

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031, LPGC’31, presentó en Tenerife la segunda Convocatoria Abierta / Open Call de ‘Rebelión de la Geografía’, dentro de la gira de encuentros presenciales que la oficina técnica desarrolla por distintas islas del Archipiélago para incorporar aportaciones del tejido cultural canario al proyecto.

El encuentro se celebró en la sala expositiva principal del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, en la calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife. A la sesión asistió una veintena de agentes culturales y artistas multidisciplinares, que participaron en un debate sobre los retos compartidos, las posibles líneas de colaboración y las conexiones entre las distintas escenas culturales de las Islas.

Una gira por las islas

La cita de Tenerife forma parte del recorrido territorial iniciado el pasado 19 de junio en el Centro Cívico de Arrecife, en Lanzarote, donde representantes de diferentes sectores artísticos y culturales participaron en una sesión informativa organizada por la oficina técnica de la candidatura.

José Luis Pérez Pont, director artístico de LPGC'31 y Beatriz Bello, miembro del equipo de la Oficina Técnica, en la charla en Tenerife. / Thalía Padilla

La segunda parada tuvo lugar el 3 de julio en la Casa de Conde de Los Llanos de Aridane, en La Palma. Con estas reuniones, LPGC’31 busca explicar los objetivos del proyecto, su dimensión europea y el papel que pueden desempeñar agentes culturales, colectivos, asociaciones, empresas e instituciones en el proceso de construcción de la candidatura.

Próxima sesión en La Gomera

La siguiente sesión informativa se celebrará el martes 14 de julio en La Gomera. El encuentro tendrá lugar en el antiguo Centro Coreográfico, actual Dād. Unidad La Gomera, situado en la avenida de Colón, 8, en San Sebastián de La Gomera, a las 19.30 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

La oficina técnica plantea esta gira como una vía para extender la candidatura y vincularla al conjunto de Canarias

Durante estas reuniones, las personas asistentes pueden conocer los ejes conceptuales de ‘Rebelión de la Geografía’, así como los detalles de la convocatoria abierta que se encuentra actualmente en marcha. La iniciativa busca incorporar nuevos perfiles, agentes culturales, organizaciones y propuestas al proceso de elaboración del Bid Book definitivo que Las Palmas de Gran Canaria defenderá ante el jurado europeo.

Una candidatura con enfoque archipielágico

La oficina técnica plantea esta gira como una vía para extender la candidatura más allá del ámbito municipal y vincularla al conjunto de Canarias. El proyecto parte de la idea de que la diversidad cultural del archipiélago reside en la pluralidad de sus territorios, en la actividad de sus agentes culturales y en la capacidad de crear redes de colaboración entre las islas, Europa y otros territorios.

La convocatoria está dirigida a artistas, gestores culturales, mediadores, comisarios, empresas culturales, asociaciones, fundaciones, colectivos e instituciones públicas. También está abierta a iniciativas que trabajen en ámbitos relacionados con la cultura, la educación, la innovación, la ciencia, la sostenibilidad, el bienestar o la cohesión social.

Las aportaciones recibidas servirán para alimentar tanto la programación cultural prevista entre 2026 y 2031 como el legado de la candidatura. Las propuestas y perfiles pueden presentarse a través de las páginas web www.rebeliondelageografia.com y www.lpgc2031.com.