"Haremos una sentada ante el Ayuntamiento": los vecinos de uno de los ARRU de Tamaraceite denuncian el impago de la comunidad

Los vecinos del edificio de 59 viviendas del ARRU de Tamaraceite, ubicado en la calle San Juan de Ávila, exigen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que liquide de manera «urgente» el adeudo que mantiene con la comunidad desde hace ocho meses y que asciende a un monto de 3.942 euros.

El presidente de la comunidad, Ismael Sánchez, y el vicepresidente, Fernando Padrón, detallaron que la cantidad se refiere al pago atrasado por el mantenimiento de 15 trasteros, cuatro locales comerciales y 22 plazas de garaje, así como la comunidad de nueve de las 59 viviendas del inmueble.

«Estamos hablando de que el Ayuntamiento tiene que pagar 657 euros al mes y lleva ocho meses de retraso». Una situación que los dos vecinos denunciaron que se ha vuelto a repetir después de que en 2025 el Consistorio también adeudara la comunidad durante todo el año y la liquidara a final de ese año.

«El administrador mandaba las facturas y después de seis meses le respondieron que habían detectado un error de tres euros en una factura y que por eso no habían pagado el resto».

Una cuenta en números rojos

Tanto Ismael como Fernando y el administrador de fincas se han dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento y a Geursa para exigir el pago, sin éxito. De los cuatro años que llevan viviendo en el nuevo edificio como parte del plan de Reposición de Tamaraceite, «solo el primer año nos pagaban a tiempo, al menos cada dos meses».

Pero la periodicidad de la responsabilidad municipal cambió desde hace varios meses. «En abril de este año volvimos a dirigirnos porque mayo es el mes que más gastos tenemos con el pago del seguro». Otra vez volvían a tener la cuenta en números rojos.

El Ayuntamiento justifica el retraso por la tardanza en la aprobación del Presupuesto y por la migración del sistema de facturas

Estos vecinos han querido evitar que el resto de residentes -la mayoría con dificultades económicas al tratarse de gente mayor, pensionista y en paro- tengan que hacer una derrama. «Es que, de ser así, tendríamos que pedírsela también al propio Ayuntamiento y, visto lo visto, tampoco la pagarían».

De su propio bolsillo

Fernando asumió los más de 3.000 euros de adeudo municipal el año pasado, poniéndolos de su propio bolsillo, e Ismael cubría los pagos de los pequeños desperfectos. «Me estoy privando de mis vacaciones, el año pasado ya lo hice juntando mis pagas extra, lo que me queda es para comer. Este año vamos por el mismo camino», lamenta. Ismael matiza, además, que el esfuerzo de su vecino fue devuelto «de tres veces», ni siquiera pudieron agradecerle la iniciativa de una vez.

Estirar lo que no tienen y buscar otras soluciones, como conseguir la empresa de mantenimiento y limpieza «más económica». Todo para que la comunidad no se viera más afectada, a la espera de la transferencia municipal. Pero si aún así tampoco llega, advierten: «Nos planteamos una sentada a las puertas del Ayuntamiento, de forma pacífica, pero una sentada para exigir que cumplan con su obligación».

Desde el Consistorio justifican la demora alegando que «el presupuesto de este año entró en funcionamiento en abril» y que en mayo tuvo lugar «la migración del sistema de facturas».

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Mientras, en Tamaraceite siguen haciendo comunidad. Los vecinos sopesan, incluso, interponer una denuncia, aunque eso suponga dilatar mucho más los tiempos de espera.