El Mercado de Vegueta apuesta por la tecnología con un tour virtual para ganar nuevos clientes

Recorrer el Mercado de Vegueta sin salir de casa ya es posible. La plaza de abastos ha puesto en marcha el proyecto ‘Tour Virtual con Visitas Interactivas 360º’, una herramienta digital que permite acercar sus puestos a clientes y turistas de cualquier parte del mundo. La iniciativa nace con el objetivo de modernizar la comunicación y la promoción del mercado. "Somos conscientes de que los hábitos de consumo evolucionan y de que la transformación digital es hoy una necesidad para garantizar la competitividad y el futuro del comercio tradicional", defendió Luis Caballero, presidente del Mercado de Vegueta durante la presentación.

A través de 118 imágenes panorámicas de 360 grados, el visitante puede recorrer 55 puestos situados tanto en el interior como en el exterior del recinto. La página incluye un mapa de las instalaciones y permite detenerse en cada negocio. Al hacerlo, se despliega información sobre la historia de los puesteros y del establecimiento, así como su página web, datos de contacto o redes sociales, en caso de disponer de ellas.

Ramón Reguera, el director de Promedia Comunicación, la empresa encargada del proyecto, aseguró que esta herramienta ayuda a que negocios locales que hasta ahora no tenían presencia en internet puedan ganar visibilidad. "En esta tecnología los protagonistas son los negocios de toda la vida", destacó.

Para desarrollar el recorrido virtual, un profesional se desplazó desde Francia para tomar las imágenes, que posteriormente fueron tratadas por la empresa canaria con el fin de construir la experiencia inmersiva y añadir la información desplegable de cada puesto.

Referente en gastronomía

Caballero subrayó que el Mercado de Vegueta no es solo un espacio de compra, sino también "un lugar de encuentro, un referente de la gastronomía local y un símbolo de la identidad de Vegueta". Aunque la plaza de abastos funciona con buenos resultados, reconoció que es necesario trabajar para captar nuevos clientes, mejorar la presencia digital y ofrecer más oportunidades de promoción y visibilidad a los comerciantes. "De esta forma, reforzamos la relación con clientes actuales y futuros", consideró.

Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa, según el presidente del mercado, es que permite mantener viva la plaza de abastos y poner en valor a las personas que cada día levantan sus persianas para hacerla funcionar. "Había que preservar nuestras tradiciones mientras avanzamos hacia el futuro, combinando la autenticidad con las herramientas digitales que hoy demandan ciudadanos y visitantes", afirmó.

Clientes del Mercado de Vegueta observan algunas frutas y verduras. / Quique Curbelo

Por su parte, el consejero de Comercio del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso, destacó que la digitalización suele asociarse a las grandes superficies, pero insistió en la importancia de que la tecnología llegue también al pequeño comercio. "El objetivo es que el comercio aumente su productividad y consiga ese margen diferencial que le permita ser competitivo y sostenerse en el tiempo", señaló.

El proyecto, financiado con fondos europeos y del Ejecutivo canario, ya está disponible en la página web del Mercado de Vegueta. El concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, valoró que no solo es importante impulsar nuevas iniciativas de promoción, sino también garantizar que los clientes no se sientan defraudados cuando acudan al mercado. En este sentido, destacó la "extraordinaria" calidad de la plaza de abastos: «Todo está funcionando, tanto los planes, como la diversidad, los productos de origen y los productos canarios».