La Policía Local estrena nuevos vehículos: Las Palmas de Gran Canaria adjudica el contrato para renovar el parque móvil

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para el suministro de vehículos policiales en modalidad de renting, un acuerdo marco destinado a continuar la renovación del parque móvil de la Policía Local y de los Agentes de Movilidad. La operación cuenta con un valor estimado de 6,8 millones de euros y tendrá un plazo inicial de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

La Junta de Gobierno aprobó este jueves la adjudicación de este contrato, que permitirá incorporar nuevos vehículos adaptados a las necesidades de distintas unidades operativas. El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, explicó que la medida se enmarca en la estrategia municipal de modernización de los recursos materiales de la Policía Local y de los Agentes de Movilidad, con el objetivo de mejorar su capacidad de servicio.

Un contrato dividido en diez lotes

El expediente se ha estructurado en diez lotes y se ha tramitado mediante procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de adjudicación y sujeto a regulación armonizada. Según el Ayuntamiento, este sistema permite garantizar la transparencia, la libre concurrencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

La adjudicación se ha distribuido entre las empresas ARVAL SERVICE LEASE, S.A.U. y AT CAPITAL, S.L., conforme a la valoración técnica y económica de las ofertas presentadas durante el proceso de contratación.

Vehículos para unidades policiales y de movilidad

ARVAL SERVICE LEASE, S.A.U. suministrará los vehículos correspondientes a los lotes 1, 2, 5 y 10. Estos incluyen furgones superligeros uniformados para Educación Vial y la UFIPOL, furgones superligeros camuflados para la unidad UE-GOIA y el transporte de canes, vehículos tipo pick-up 4x4 para la UMEC y labores de apoyo en los distritos, así como un monovolumen especializado para la Unidad de Tráfico.

Además, esta empresa aportará parte de los vehículos incluidos en los lotes 3, 6, 7, 8 y 9, de acuerdo con la distribución establecida en el procedimiento.

Por su parte, AT CAPITAL, S.L. ha resultado adjudicataria del lote 4, correspondiente a vehículos SUV híbridos sin mampara destinados a labores de patrulla. La compañía también suministrará parte de los vehículos de los lotes 3, 6, 7, 8 y 9, que comprenden SUV híbridos con mampara para patrulla ordinaria, todoterrenos 4x4 para intervenciones en zonas de difícil acceso, SUV con y sin mampara para la Unidad de Intervención y SUV híbridos destinados a los Agentes de Movilidad.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento avanza en la renovación del parque móvil vinculado a la seguridad y la movilidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria, mediante un contrato que incorpora distintos tipos de vehículos en función de las necesidades operativas de cada servicio.